Con amparo en mano y en su bicicleta, la senadora Xóchil Gálvez llegó sola a Palacio Nacional para tratar de entrar a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador y ejercer su derecho de réplica, luego de que el titular del Ejecutivo asegurara que la panista busca quitar los programas sociales.

La semana pasada, ante el amparo que ganó la senadora, López Obrador aseguró que es un proceso legal que estaba en el Poder Judicial, pero advirtió que en su mañanera se “reserva el derecho de admisión” por lo que le sugirió que haga sus propias mañaneras.

"Palacio Nacional no es un antro para reservar el derecho de admisión", declaró la senadora panista.

Afuera del recinto histórico, la senadora cuestionó a los asistentes a la mañanera el proceso para entrar a la conferencia matutina y destacó que es una mujer “tenaz”, como lo expresó López Obrador.

“Si hoy no entro, le avisaré al juez”, respondió al ser cuestionada si insistirá otros días para poder ingresar a la mañanera.

“Voy a seguir insistiendo con todos los elementos que me da la ley, yo sí creo que la ley es la ley”, expresó al lamentar las agresiones que ha provocado el Presidente.

AMLO: “Una jugarreta de muy bajo nivel y vulgar”

López Obrador calificó esta acción como “una jugarreta de muy bajo nivel y vulgar” de la oposición, pues aseguró que el interés de acudir a la mañanera es porque la legisladora es aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, por lo que “ya sería el colmo que nosotros le hiciéramos la campaña a los conservadores”.

“Es un proceso que se está atendiendo en el Poder Judicial. Yo lo que le da consejería a la señora Xóchitl Gálvez es que convocaran a sus conferencias, que ellos tengan su mañanera, a las 7 de la mañana, que esté allí, que invite a Marko Cortés, a Claudio X. González, que es el 'jefe de jefes'.

“Es un una jugarreta, de verdad de verdad de muy bajo nivel, muy vulgar, porque lo que están buscando los abogados, Claudio y todo este bloque reaccionario y corrupto, es que les del amparo el Poder Judicial y le diga no y ellos digan `ah, incumple el amparo, no respeta el Estado de Derecho´ y no es así, es un proceso legal y nos reservamos el derecho de admisión”, declaró López Obrador.







mahc