En su mensaje semanal en las redes sociales, Xóchitl Gálvez Ruiz compartió cómo ha sido su cambio en la vida política, empresarial y personal, tras las elecciones presidenciales de 2024.

“Ninguna derrota es definitiva, diría (José) Saramago. Mucha gente me ha preguntado qué estoy haciendo para verme saludable. Tras la elección presidencial de 2024 quedé agotada y entré en un proceso de reflexión. Pensaba en el esfuerzo que se había realizado. De los militantes de partidos que se entregaron, del empeño que pusieron miles y miles de ciudadanos sin partido para promover el voto a mi favor. Quienes con sus propias manos pintaron playeras y cartones con el famoso corazón rosa”, relató.

Gálvez Ruiz narró que en aquel tiempo estaba preparada para buscar el voto en una campaña presidencial, pero aseguró que para lo que no estaba lista era para los “ataques” desde el poder porque no solo contendió contra la candidata del oficialismo, sino “contra el Presidente de la República y todo el aparato del Estado”.

Lee también Secretaría Anticorrupción detecta posible hackeo a bases de datos de instituciones públicas; abre investigaciones

“Fue ruin que quisieran arrancarme mi identidad y mi sentido de pertenencia. Que pusieran en duda mi origen indígena, que atacaran a mis hijos y exhibieran indebidamente a los clientes de mi empresa, legalmente constituida. El 2024 fue de contrastes, de emociones intensas. Entré en introspección. Me permití sentir tristeza y acepté la realidad. Terminé con el agobio. Entendí que hay situaciones dentro y fuera de mi alcance, reacomodé mis prioridades y poco a poco comencé a reinventarme”, detalló.

Gálvez señaló que atendió el llamado de su cuerpo y se puso en manos de una nutrióloga y una entrenadora: “Me convertí en una persona fit. Y no me refiero a ser delgada, sino a hacer mi cuerpo funcional. He perdido 22 kilos con una dieta de 1200 calorías diarias. Entrené prácticamente seis días a la semana de este año que termina. Sonrío más, gozo ver a mis hijos retomar sus caminos. Me actualizo en nuevas tecnologías en el campo de la ingeniería. El reto en la vida es tener la habilidad de resistir caídas sin romperse y ponerse de pie con mayor fuerza”.

Afirmó que es de la oposición que no tiene miedo y seguirá levantando la voz contra la corrupción y los excesos del gobierno: “No es momento de quedarme callada”.

Este 2025 ha sido un año en el que tuve la oportunidad de reinventarme.



El reto en la vida es tener la habilidad de que si te caes, te pongas de pie con más fuerza. pic.twitter.com/iwzB1woTUC — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) December 31, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em