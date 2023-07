Arropada por decenas de simpatizantes y a bordo de su bicicleta, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz llegó a registrarse como aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México.

“No soy candidata de la mafia del poder”, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le dedicó unos minutos ayer en su conferencia mañanera.

Sobre la andanada de descalificaciones en su contra por parte de López Obrador, Gálvez dijo: “Se pasa de lanza”, y advirtió: “A mí ningún macho me va a doblar”.

Dijo que el Mandatario federal es su mejor publicista: “Hubiera sido tan fácil que el Presidente me hubiera dado el derecho de réplica, que el día 7 de diciembre, cuando le mandé la carta hubiera leído que yo jamás quise quitar los programas sociales y se hubiera acabado. ¡Ah, no!, le encanta el pleito, me cerró la puerta, y pues sí, ¿a dónde me puso?, así es que él es el oligarca que me puso aquí” en la carrera presidencial.

Gálvez anunció que denunciará al presidente López Obrador por utilizar recursos públicos para atacarla en las redes sociales “y seguramente ante las autoridades electorales, porque él lo que pretende es descarrilarme”, expresó. “Él no busca algo bueno, él busca algo malo, porque en su corazón no hay amor, hay odio y coraje, entonces me va a hacer muchas cosas”, adelantó, aunque dijo que no denunciará esos ataques o violencia política de género.

La senadora llegó ante el comité organizador del frente a las 10:50 horas acompañada por sus dos hijos, Diana y Juan Pablo. Más tarde acudió a las sedes nacionales del PAN, PRI y PRD a notificar su registro y en el tricolor declaró: “A donde estoy yo, llegué con mucho esfuerzo. (…) Me tiene tanto miedo el Presidente que dice que un hombre me puso aquí y a mí ningún cabrón me puso en ningún lado”.

Tras recibir su constancia de registro de manos de Alejandro Moreno, reveló que quería ser candidata a jefa de Gobierno de la Ciudad de México con Va por México: “Yo había pedido cita para que el PRI me acompañara [para alcanzar el cargo]. Tengo un plan de gobierno para la Ciudad de México que se lo entregaré a quien encabece la contienda, pero algo me movió el tapete cuando Palacio Nacional me cerró las puertas”, destacó.