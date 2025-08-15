La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que el dron Guardian de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos que sobrevoló Valle de Bravo, Estado de México, lo hizo para una operación contra la delincuencia organizada.

En su mañanera de ayer, Sheinbaum expuso que en caso de requerir un equipo que nuestro país no tiene para adquirir información en alguna investigación especial relacionada con la delincuencia organizada u otros temas, “se hace la solicitud dentro de los marcos de colaboración para que haya un vuelo de EU de equipos que no se tienen en México.

“Es una petición de México, en una cierta zona donde se busca una característica. No tiene que ver con migración la solicitud que se pidió, sino es una de las instituciones en donde se tiene colaboración y fue para una operación especial de delincuencia organizada”, comentó.

Mencionó que “no es algo nuevo” y ya se han hecho acciones como estas en años anteriores. “En este caso son vuelos principalmente de CBP”, aseveró.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo el miércoles que el dron voló a petición específica de “alguna institución” del gobierno mexicano.

“No es un avión militar, no es un dron militar, son drones, o aviones no tripulados, mejor dicho, que vuelan a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano, vuela específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en nuestro país.

“En este caso está volando en la zona de Tejupilco y otras áreas del Estado de México, pero es a petición de nuestro país. Ninguna aeronave vuela, no hay ningún avión militar que vuele, digamos, en nuestro país de esa manera”, dijo.

“Este fue el caso que planteó ayer [miércoles] el secretario de Seguridad, pero es una petición del gobierno de México, la solicitud de préstamo”, insistió.

Expuso que las condiciones del vuelo son que se efectúe sobre la zona en donde se pide que haya vista permanente del gobierno mexicano de lo que se observa y “algunas otras”.

“A ver, el vuelo LIDAR que tiene la Secretaría de la Defensa es un vuelo bajo en helicóptero y es un equipo que va haciendo un levantamiento en tres dimensiones. Tiene muchos usos y se usa también para construcción, en particular, o para cambios de uso de suelo y otros temas también.

“Es un equipo que funciona a baja distancia y va haciendo este levantamiento”, explicó sobre el equipo de inteligencia aérea con que cuenta México.

El lunes, Sheinbaum negó que drones de la CIA sobrevolaran territorio mexicano en acciones contra los cárteles de la droga, como aseguró la cadena Fox News. “En este momento no, pero si llegara a haber alguna aeronave que volara tendría que ser exclusivamente bajo la coordinación y la petición de México para algún apoyo”, dijo. Comentó que hay colaboración bilateral: “No es algo nuevo, pero tiene que ser en el marco de una colaboración particular, de algún caso. Tiene que quedar muy claro a todos los mexicanos, primero, que nosotros jamás vamos a poner en riesgo nuestra soberanía, jamás, jamás vamos a poner en riesgo la independencia de México”.