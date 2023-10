La senadora Lucy Meza, quien fue dejada fuera para participar en la encuesta interna de Morena para elegir al candidato a la gubernatura de Morelos, lamentó la decisión de la dirigencia estatal y nacional del partido, reveló que ya recibió invitaciones de otras fuerzas de oposición para ser candidata, dejó en claro que estará en la boleta en 2024 y adelantó que en breve renunciará a Morena.

En entrevista con EL UNIVERSALdijo que a pesar de ser el cuadro político de Morena con mayor arraigo y arriba en las preferencias electorales, que ha ganado las encuestas que se han realizado en Morelos, “me bajaron, se inventaron la argucia y el pretexto de un posible vínculo con el exfiscal Uriel Carmona, para dejarme fuera la competencia”.

Lee también Otorgan licencia a senadora Lucy Meza; busca ser candidata de Morena al gobierno de Morelos

“Le tuvieron miedo a la democracia porque saben que encabezamos todas las preferencias electorales. Nos bajaron de la encuesta a pesar de mi trayectoria de más de 25 años en la política y de que he ganado cuatro elecciones constitucionales, todas de mayoría, con una hoja de vida limpia, transparente”, lamentó.

Anunció la creación del movimiento por la dignidad del estado de Morelos, donde vamos a convocar a los ciudadanos por una entidad tranquila, en desarrollo, con progreso, que lamentablemente no hemos tenido en los últimos años.

Aseguró que el liderazgo de Lucy Meza continuará y en ese sentido comentó que estará en la boleta electoral como candidata a gobernadora en los comicios del 2024.

Lee también Morena propone retirar fuero a todos los fiscales del país

Cuestionada sobre si ya hay pláticas con algún partido de oposición, como podría ser Movimiento Ciudadano para ser candidata con esas siglas, dijo que “hemos recibido varias invitaciones, las tenemos sobre la mesa, estamos analizando cuál es el mejor escenario para Morelos”.

“Mi liderazgo es importante y eso es los que están viendo justamente otras opciones políticas, lo estamos valorando con mucha seriedad”, dijo la aún morenista.

“Quiero decir, dejar en claro, que yo voy a estar en la boleta. Sólo estamos explorando cuál es la mejor opción”, indicó.

A pregunta expresa sobre si renunciará a Morena en breve, respondió: “Estamos en ese proceso, estamos ya listos para ese proceso”.

Sobre de quién fue la decisión de dejarla fuera de la contienda interna, comentó que “fue una confabulación de la dirigencia nacional y de la dirigencia estatal de Morena, así como del gobierno del estado. Estoy convencida de esa situación”.

Subrayó que con esta situación lo que prepara Morena en el estado de Morelos es una imposición disfrazada de encuesta. “Ojalá les funcione, pero Morelos no aguanta imposiciones y el grave riesgo es que al no ir en unidad con este tipo de decisiones cupulares, los llevará a la derrota”.

“El tema era detenerme. No sé a que intereses responden, mi compromiso es con las familias de Morelos y por voy a estar en la boleta. Yo no traiciono a nadie, pero en Morena no se respeto la democracia y con pretextos me bajaron de la contienda”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

tjm/rmlgv