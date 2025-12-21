Venado cola blanca escapa de Club de Golf de Acapulco; Fonatur asegura captura y resguardo con “estado de salud excelente”

La mañana del pasado sábado 20 de diciembre, aproximadamente a las 09:30 horas, un venado cola blanca se escapó de las instalaciones del Club de Golf de Acapulco, donde se localiza una Unidad de Manejo Ambiental (UMA), de acuerdo con una ficha informativa del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

La institución detalló que tras el reporte de fuga, se procedió de manera inmediata y con el apoyo de las autoridades competentes, como elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como elementos de la Policía Turística y la Policía de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, quienes implementaron un operativo para la localización y captura del ejemplar.

“Gracias a la coordinación interinstitucional, el venado fue capturado sin que se registrara incidente alguno y se constató que no presentaba lesiones”, aseguró Fonatur.

Señaló que, posteriormente, el venado cola blanca fue reintegrado a su hábitat, donde recibió valoración médica de un veterinario zootecnista, “quien confirmó que su estado de salud es excelente”.

Indicó que en atención a las recomendaciones de la Profepa, se instaló una malla ciclónica para la protección de los ejemplares de fauna.

“Las autoridades reiteran su compromiso con la protección y conservación de la vida silvestre, así como con la seguridad de la población”, garantizó.

Un venado cola blanca se fugó durante la mañana del pasado sábado 20 de diciembre de las instalaciones del Club de Golf de Acapulco. Foto: Especial

