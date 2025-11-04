Esta tarde, después de más de siete horas de discusión, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen en lo general del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026.

A partir de mañana se presentarán mil 708 reservas, pero se prevé que sólo se aprueben algunas presentadas por diputados del oficialismo.

Éstas serán para reasignar 17 mil 788 millones 100 mil pesos, detalló Ricardo Monreal, coordinador de Morena.

Explicó que se recortarán 15 mil millones de pesos al Poder Judicial, mil millones de pesos al INE, y 900 millones de pesos a la Fiscalía General de la República (FGR).

Abundó en que de esos recortes, se destinarán 2 mil millones de pesos a cultura, y lo restante se repartirá a la protección de áreas naturales protegidas, a educación, y a ciencia y tecnología.

La sesión ordinaria para iniciar con la discusión de las reservas, reiniciará mañana a las 09:00 horas.

