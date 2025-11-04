Más Información

Sheinbaum encabeza primera reunión con gabinete para Plan Michoacán por la Paz; coordinan trabajos para consultas

Mamdani gana elección por alcaldía de Nueva York; será el primer musulmán en asumir el cargo

Casa Blanca condena "toda forma de violencia política", tras asesinato de alcalde Carlos Manzo

Falla seguridad de Sheinbaum; sujeto la toca sin su consentimiento

Miss Universo condena agresión a Fátima Bosch y anuncia acciones contra Nawat Itsaragrisil

INE multa a cinco partidos con 28 mdp por afiliaciones sin consentimiento; Morena es el más sancionado

Esta tarde, después de más de siete horas de discusión, el pleno de la aprobó el dictamen en lo general del .

A partir de mañana se presentarán mil 708 reservas, pero se prevé que sólo se aprueben algunas presentadas por del oficialismo.

Éstas serán para reasignar 17 mil 788 millones 100 mil pesos, detalló Ricardo Monreal, coordinador de Morena.

Explicó que se recortarán 15 mil millones de pesos al Poder Judicial, mil millones de pesos al INE, y 900 millones de pesos a la Fiscalía General de la República (FGR).

Abundó en que de esos recortes, se destinarán 2 mil millones de pesos a cultura, y lo restante se repartirá a la protección de áreas naturales protegidas, a educación, y a ciencia y tecnología.

La sesión ordinaria para iniciar con la discusión de las reservas, reiniciará mañana a las 09:00 horas.

nro/bmc

