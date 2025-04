Este jueves, la Comisión de Legislación Consejo Universitario de la UNAM acordó, por unanimidad, la eliminación del artículo 15 del Reglamento del Tribunal Universitario, que preveía la suspensión o expulsión inmediata de académicos y estudiantes como medida provisional por actos vandálicos.

En un comunicado, la Máxima Casa de Estudios expuso que esta decisión será sometida a la aprobación del pleno del Consejo en su próxima sesión.

Lee también Senado avala solicitud de Sheinbaum para ingreso de militares armados de EU; participarán en la Feria Aeroespacial México 2025

“Es importante reiterar que esta disposición no está vigente puesto que el Reglamento no ha sido publicado y el rector ha instruido que no se haga hasta que el Consejo Universitario sesione”, señaló.

Dijo que de esta manera, la Comisión atiende al principio universitario de escuchar y privilegiar el diálogo para construir normas que garanticen un entorno seguro y el ejercicio permanente de derechos y libertades de toda la comunidad universitaria.

Lee también Andrea Chávez quitará imagen ambulancias tras critica de Sheinbum a campañas adelantadas; atenderá estatutos de Morena

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc