Entre señalamientos de opacidad y corrupción, el comisionado Adrián Alcalá Méndez es el nuevo presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, y Protección de Datos Personales (Inai).

La sesión extraordinaria fue convocada a las 13:00 horas en las instalaciones sede del Inai; sin embargo, los integrantes del pleno salieron hasta las 13:33 horas. Se tardaron porque adentro estuvieron deliberando un acuerdo de unanimidad, mismo que no se logró por oposición de la comisionada Norma Julieta del Río.

La presidenta, Blanca Lilia Ibarra, el comisionado Adrián Alcalá, y las comisionadas del Río y Josefina Román, salieron con caras largas tras el pleito.

Al inicio de la sesión, Ibarra Cadena dijo que concluyó un periodo que le permitió defender los derechos fundamentales a la transparencia y protección de datos personales y presumió haber dado una batalla digna, desde la institucionalidad, ante los recientes embates contra el órgano autónomo. Los asistentes aplaudieron, incluso algunos lo hicieron de pie.

Los encomios duraron apenas unos segundos. Se apagaron cuando la comisionada Julieta del Río hizo uso de la voz para anunciar que se bajaba de la contienda y denunciar que no apoyaría a Alcalá en la presidencia del Inai.

“He decidido bajar mi candidatura a presidir este instituto. Lamentablemente no se alcanzó el consenso necesario para lograr un acuerdo de unanimidad. No puedo avalar a personas que no tienen solvencia ética y moral suficiente para llevar las riendas de este instituto”, acusó sin detallar los pormenores de la confrontación.

Más tarde, explicó que su denuncia responde a casos de presunto acoso y corrupción en el interior del Inai, que ella misma ha denunciado desde 2021 y que, aseguró, Alcalá se ha negado a atender.

“No es malo denunciar, nadie puede estar en contra de la honestidad. Yo soy una mujer limpia y congruente. Denunciemos la corrupción, las peticiones del personal de este instituto. Y si alguien de la prensa me pregunta si lo he hecho, aquí están, desde 2021 que ingresé, todas y cada una de las denuncias integradas ante el Comité de Ética y del Órgano Interno de Control. No veo condiciones, no se quiere atender las denuncias”, declaró, al tiempo que adelantó que su voto sería para la comisionada Josefina Román.

Alcalá Méndez, por su parte, aseguró que de llegar al cargo se aplicaría “cero tolerancia a aquellas prácticas de acoso laboral, acoso sexual y a actividades que falten a la tolerancia y a la ética”, y respondió a los señalamientos de Del Río. “No me prestaré al juego de redes que buscan desacreditar y desprestigiar a mi persona”, sentenció.

En su exposición, que duró 10 minutos, detalló los motivos por los que aspiró a la presidencia del organismo y señaló que trabajará por garantizar instituciones sólidas y que funcionen sin ningún tipo de interferencias o presiones políticas o presupuestales.

Mientras el comisionado hablaba, Julieta del Río miraba su celular e incluso le dio la espalda por algunos segundos.

La otra aspirante, Josefina Román, aprovechó su turno para exponer su plan de trabajo, pero al mismo tiempo tratar de calmar los ánimos: “Hoy más que nunca necesitamos hablar de unidad y reconciliación. Los amigos estamos aquí, el enemigo no está en el Inai. Por supuesto hay áreas que fortalecer, pero por eso insisto en que debemos buscar la unidad”.

Llegada la votación, se declaró un empate entre Adrián Alcalá Méndez y Josefina Román, resultado que se repitió en una segunda y tercera ronda.

Conforme al reglamento interno del organismo, en la cuarta ronda, la comisionada Blanca Lilia Ibarra, fue habilitada para emitir un voto de calidad, el cual otorgó en favor de Adrián Alcalá.

Tras la elección, el nuevo comisionado presidente del Inai rindió protesta, y de manera inmediata tomó posesión del cargo que tendrá vigencia hasta 2026.