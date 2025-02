Un asalto de piratas… En pleno siglo XXI; así fue el atraco a la plataforma de Pemex en Campeche

José Guadalupe Rueda Nava, presidente del Consejo Local de Vigilancia de la Sección 47 en Ciudad del Carmen, relató cómo fue el asalto de los "piratas" a la plataforma marina de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Ayer, en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, el presidente del consejo detalló que el pasado jueves alrededor de las 20:30 y 21:00, un grupo de "piratas" abordaron la plataforma, "no sabemos el objetivo por el cual iban, pero amagan a dos trabajadores que se encontraban laborando".

Explicó que tras golpear a los dos trabajadores los encerraron en el cuarto de control por más de cinco horas, "bajo amenazas, encañonados". Señaló que la situación -de asaltos- es una práctica que se está volviendo más común y recurrente por parte de "piratas".

Lee también Pemex refuerza seguridad en Sonda de Campeche tras asalto de piratas; aumentará patrullaje de embarcaciones

Mencionó que, tras ser asaltados, los mismos trabajadores dieron aviso al centro de proceso para que se activara el protocolo de Petróleos Mexicanos a fin de decir que hay piratas a bordo. Tardaron en rescatarlos entre tres y cuatro horas y de inmediato fueron atendidos por el centro de proceso para posteriormente trasladarlos al hospital de Ciudad del Carmen, donde son atendidos y valorados.

Rueda Nava reiteró que es una situación recurrente en las plataformas marinas, y que aunque no saben qué se llevan, porque Petróleos no les da un checklist de qué es lo que se llevaron, pero "sabemos que van por algo de lo cual ellos están seguros que está en esa instalación, no van a ver qué se pueden llevar, van por situaciones que ya saben que están ahí".

Subrayó que aunque la esta situación viene desde hace unos años atrás, llama la atención que está vez golpearon, encañonaron y amenazaron a los trabajadores. Explicó que por lo regular no hay seguridad en una plataforma satélite y en complejos más grandes solo llega a haber uno.

Finalmente llamó a autoridades de Pemex y Marina para implementar algún protocolo para salvaguardar la seguridad de los trabajadores y de las instalaciones.

¿Qué pasó en la plataforma marina de Pemex?

La noche del pasado jueves 13 de febrero, trabajadores de la plataforma petrolera Zaap Delta, ubicada en la Sonda de Campeche, fueron asaltados por piratas que los robaron y agredieron físicamente.

De acuerdo con una denuncia de Víctor Hernández Colunga, líder de la sección 47 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) un grupo armado tomó control de la plataforma, parte del complejo Ku-Maloob-Zaap.

Señaló que el grupo de hombres armados abordó la plataforma y tomó el control de la instalación. Indicó que el grupo delictivo se mantuvo en la plataforma hasta la madrugada del sábado, pese a los llamados de auxilio que el personal realizó cuando los "piratas" realizaban el atraco.

“Los trabajadores petroleros fueron sometidos, despojados de todos sus objetos de valor, varios fueron golpeados y dos resultaron con heridas serias”, señaló.

Lee también “Alguien está mintiendo y no soy yo”: Cabeza de Vaca sobre eliminación de ficha roja; señala “persecución política pedida por AMLO”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr