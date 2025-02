“Alguien está mintiendo y no soy yo”: Cabeza de Vaca sobre eliminación de ficha roja; señala “persecución política pedida por AMLO”

El exgobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca, reiteró que la ficha roja puesta en su contra por la Interpol, sí fue eliminada.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, explicó que desde el 4 de febrero del 2025 la Interpol determinó la cancelación definitiva de la solicitud.

Detalló que luego de que la autoridad mexicana dijo que era falso, él subió en su cuenta de X un documento que evidencia que la ficha fue eliminada.

Este domingo 17 de febrero. el exgobernador Cabeza de Vaca difundió en redes sociales que la Interpol había anulado la ficha roja en su contra. Foto: Captura de pantalla de la cuenta de X de @fgcabezadevaca

"Yo sí estoy sosteniendo mis dichos con documentos. Seguramente el día de hoy tendrá la Fiscalía que presentar documentos y tendremos que cotejarlos. Alguien está mintiendo y no soy yo. Al inicio pensé que estaban mal informados, pero ahora me doy cuenta que todo lo están haciendo, como acostumbra, de mala fe", aseveró el exgobernador.

Dijo que lo señalan por delincuencia organizada y que pueden pensar que hay una implicación con grupos criminales, cárteles o el crimen organizado, pero no es eso; explicó que de acuerdo con la definición del código penal, es cuando dos o más personas se juntan para cometer un delito.

Manifestó que en el caso que le imputan, dos de las otras personas que también fueron imputadas ya quedaron absueltas, "cómo puede ahora la Fiscalía General de la República (FGR) decir que va contra una sola persona, cuando los otros ya ganaron sus casos", cuestionó.

García Cabeza de Vaca acusó que están desesperados y engañan a la opinión pública. Afirmó que tienen perdido el caso al grado de que presionan y amenazan a jueces y magistrados.

"Esto ha sido una burda y cobarde persecución política que fue directamente pedida por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador", sentenció.

Afirmó que a él le da tranquilidad saber que Interpol hoy en día de a conocer que ya retiró esa ficha roja que la FGR había subido. "Yo no sé si todo esto es parte de una cortina de humo para desviar la atención de lo que ha sucedido en el país (...) a mí no me van a agarrar de pretexto que asuman su responsabilidad". reiteró.

Mencionó que en caso de regresar a México tiene que ser muy precavido porque sabe las "chicanadas" que están llevando a cabo.

"Están desesperados porque ya saben que perdieron el caso y esto pues los pone muy mal parados. Imagínate que voy a arriesgar mi integridad física a estar regresando a México y poner en riesgo mi libertad; hoy en día México no requiere de mártires, requiere de gente valiente", dijo.

Finalmente aseguró que va a utilizar a todas las instancias a su alcance para demostrar su inocencia y demostrar que esto ha sido una persecución política.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la ficha roja de Cabeza de Vaca?

El pasado 17 de febrero, la FGR emitió un comunicado donde señaló que era falso que la Interpol haya determinado cancelar la notificación o ficha roja en contra del exgobernador García Cabeza de Vaca sino que fue suspendida a causa de un amparo.

Este comunicado salió luego de que el exgobernador tamaulipeco difundió, este 17 de febrero, en redes sociales que la Interpol había anulado la ficha roja en su contra.

Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, afirmó este 17 de febrero que la Interpol quitó su ficha roja. Foto: Captura de pantalla de la cuenta de X de @fgcabezadevaca

De nueva cuenta, más tarde, el exmandatario estatal respondió al comunicado de la Fiscalía y señaló que la institución mexicana "no cuenta con la información adecuada" y reiteró que la ficha en su contra fue suspendida de manera definitiva.

Durante la mañanera de este 18 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo secundó lo dicho por la Fiscalía

"La fiscalía contestó ayer que no era cierta esta noticia de que se le había quitado la ficha de Interpol", aseguró la mandataria federal.

