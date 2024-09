Tras aprobación de la reforma, suspensión de labores no se levanta, anuncian jueces, magistrados y trabajadores del PJF Juana Fuentes Velázquez, titular de la JUFED advirtió que no van a permitir que el sistema de justicia quede en manos de personas que no están capacitadas para juzgar

Trabajadores del Poder Judicial realizan protestas contra la reforma en la materia. Foto: Hugo Salvador | El Universal