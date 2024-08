La mañana de este lunes 26 de agosto, trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial, que se mantienen en paro de labores en contra de la reforma judicial, anunciaron la instalación de una comisión de diálogo, cuya labor será buscar negociar con el gobierno federal para modificarla.

En conferencia de prensa, la jueza Juana Fuentes advirtió, a nombre de los inconformes, que esta comisión será su última trinchera pacífica como parte de esta lucha.

"A pesar de la cerrazón de la mayoría parlamentaria y del gobierno a negociar, decidimos crear una comisión de diálogo. Hay una resistencia feroz porque quieren concentrar el poder y eliminar los contrapesos. Este diálogo es nuestra última trinchera pacífica", dijo.

Sostuvo que la reforma pretende socavar la autonomía del poder judicial, por lo que sostuvo que seguirán levantando la voz.

"Es mi deber levantar la voz en defensa de esta institución que garantiza la justicia y la equidad para todas y todos los mexicanos. Al evitar la independencia judicial estamos poniendo en riesgo el futuro de México", puntualizó.

Juana Fuentes dijo que no permitirán que lleguen al cargo jueces sin experiencia, y aseguró que un Poder Judicial subordinado al poder político no puede proteger los derechos de las minorías.

"La justicia parcializada sería una justicia fallida. Es un llamado a la razón y responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos. No debemos permitir que nuestra democracia sea secuestrada, defendamos nuestra Constitución y defendamos nuestra independencia. A los compañeros les pido, no cedan ante la presión, no se dejen intimidar", declaró.

Tras el anuncio, cientos de manifestantes caminaron hasta las instalaciones de la Cámara de Diputados para dejar el escrito en la Oficialía de Partes.

En el trayecto, un grupo de empleados, disfrazados de verdugos, cargaron un ataúd y un par de coronas de flores con la leyenda "la justicia imparcial ha muerto".

