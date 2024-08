Con consignas y mantas: “¡Yo sí trabajo, No hago mañaneras!”, “¡Narcopresidente!”, “¡Va a caer, la reforma, va a caer!, “¡Democracia sí, dictadura no!”. “¡La vida es una tómbola, la justicia no!”, “¡Poder Judicial contra la arbitrariedad!”, miles de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) e integrantes de la sociedad civil marcharon del Monumento a la Revolución, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra de la iniciativa de reforma al PJF, la cual plantea que ministros y jueces sean elegidos por el voto popular, entre otros puntos.

Alrededor de las 13:00 horas las personas arribaron al Monumento de la Revolución, portando playeras blancas con la leyenda: “El PJF trabaja ¡Para defender tus derechos, hoy nos toca defendernos para defenderte!”.

Antes de iniciar la movilización, un hombre con la ayuda de un altavoz, llamó a los presentes a exclamar: “¡Viva el Poder Judicial!” e hicieron una pausa de 10 minutos para que pudiera concluir el Maratón de la Ciudad de México, e iniciaron con la marcha a las 13:30 horas.

Algunos de los presentes se cubrieron del sol con paraguas, al tiempo que otros tocaron tambores, ondeaban la bandera de México, portaron pancartas: “¡No a la elección de jueces y magistrados por voto popular! ¡Sin independencia judicial, No hay Defensa!”

Víctor Mata, secretario del Tribunal adscrito al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien fue uno de los miles que participó en la marcha, dijo a EL UNIVERSAL, que están defendiendo sus derechos laborales, la carrera judicial y sobre todo, la independencia judicial.

“No solamente se está afectando a los jueces, magistrados y ministros, a esto que con mucha temeridad se llama la cúpula del Poder Judicial… El PJF no tiene tal cúpula, un juez no tiene un superior, no tiene un jefe, tiene una responsabilidad y hay instancias superiores que revisan su trabajo”, aseveró.

Los contingentes pasaron “El Caballito” en el Paseo de la Reforma, la Alameda, el Palacio de Bellas Artes, Avenida 5 de Mayo a la altura del Nacional Monte de Piedad. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) atravesaron un camión y los manifestantes marcharon hacia la calle de Palma para llegar a la SCJN.

Al llegar al Máximo Tribunal del país, Juana Fuentes, jueza de distrito y directora nacional de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), expresó que está en puerta por discutirse la reforma y por medio de estas acciones se encuentran en pie de lucha, detalló que empresarios y organismos internacionales se han mostrado en contra de la reforma.

“Nuestro punto de vista siempre ha sido dialogar, dialogar, y miren, un gran ejemplo es este comité de diálogo, con las puertas abiertas para cuando quieran venir. Lamentablemente, ustedes saben que la respuesta es no y no, y pues esperamos este lunes a ver qué actuación tiene el Congreso.

“La intención es estar en nuestro edificio para trasladarnos hacia el Congreso y expresarnos, ustedes saben que ya otros países, a través de sus embajadores, el sector empresarial, grupos de abogados, se han expresado rechazando totalmente esta forma de modificar al Poder Judicial. Pero bueno, seguimos con oídos sordos”, refirió.

Fernando Miguez, uno de los voceros del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), externó que se debe mantener la independencia judicial.

Comentó que este lunes a las 10:00 horas acudirán a San Lázaro, para fijar su posición respecto a la creación del comité de diálogo en el contexto de la reforma judicial, y marcharán a la Cámara de Diputados para notificar a la Comisión de Puntos Constitucionales y grupos parlamentarios que la integran.