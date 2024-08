El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, aseguró que la reforma al Poder Judicial “es un engaño que va a llevar al país a un régimen autoritario”.

El líder tricolor, consideró que dicha reforma no mejora el sistema de justicia, y aseguró que además “es un gran error al no dimensionar con estudios el alcance para llevar a cabo la elección de jueces, ministros y magistrados, ya sean de circuito, distritales, locales o federales, sin saber cómo instrumentarla”.

En su programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, acompañado del economista Mario Di Costanzo y del abogado Miguel Ángel Sulub, el líder congresista señaló que en Morena hay una clara intención por terminar con la democracia y el federalismo.

Agregó que la reforma no es de carácter popular, tampoco democrática y los pobres serán los primeros afectados cuando no tengan jueces que respeten los derechos humanos. "Van a regresar los tiempos de la tortura y los delitos fabricados" agregó el coahuilense.

Realizan mega aseguramiento de alrededor de 7.2 toneladas de cocaína; el mayor decomiso durante esta administración

El legislador sostuvo que es una reforma orgánica al Poder Judicial, porque no está enfocada a la impartición de justicia, va a estropear las cosas buenas que se tienen, no arreglará las malas y es contradictoria a la tradición jurídica.

Aseveró que es falso que la gente va a elegir, pues serán el Ejecutivo y el Legislativo, en donde predomina el partido oficial, quienes dirán quienes estarán en las boletas, de las que, además, no tendrán una valoración seria del número de que se requerirán para seleccionar a ministros, jueces de distrito, magistrados, magistrados de alzada, de apelaciones, magistrados de circuitos estatales, jueces estatales, entre otros.

“Esto no va a funcionar y ustedes van a ser los responsables”, enfatizó, dirigiéndose a Morena y sus aliados, para luego indicar que para estas decisiones es necesario analizarlas, pero no se hizo el estudio correspondiente, el Ejecutivo dio la instrucción y ahora no saben cómo instrumentarla.

Moreira Valdez señaló que tuvo oportunidad de asistir a diferentes foros en la Barra Mexicana de Abogados, en la Escuela Libre de Derecho y en Campeche para escuchar a gente de ese gremio. Destacó que en Campeche convivió con tres mujeres muy preparadas que llegaron a sus puestos por concurso, vio a magistrados y jueces, gente con maestrías y doctorados, sencillos y sin muestras ostentosas.

La SEP gasta más de 87 mdp en libros de pedagogía marxista

En su intervención, el abogado Miguel Sulub afirmó que lo que pase con el Poder Judicial, este lunes en la Cámara de Diputados, va a definir el futuro de la vida de todas las familias y todos los mexicanos, y no de los próximos días, sino de los próximos años.

Al respecto, el economista Mario Di Costanzo refirió que esta reforma tiene muchas implicaciones económicas, que ya se han visto reflejadas con la depreciación del peso. Agregó que a esto se suma la desaparición de los órganos autónomos que dan transparencia a las acciones del gobierno y regulan para que no haya monopolios.

