El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, calificó como “un derroche” el tope de gastos avalado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para quienes aspiran a la candidatura presidencial por parte de las coaliciones Juntos Hacemos Historia y del Frente Amplio por México, establecido en 34.4 millones de pesos.

A través de un comunicado, el líder guinda señaló que si bien, “es una buena noticia” que el INE haya aprobado lineamientos para regular los procesos internos que están llevando a cabo los partidos políticos, insistió en que el monto es un exceso, y detalló que en Morena mantendrán su monto máximo de 5 millones de pesos.

“Para mí es un exceso esa cantidad de 34 millones de pesos por aspirante. En nuestro caso queda un mes de recorridos, por lo que evidentemente es un dineral que no vamos a ocupar. Nosotros nos vamos a quedar con el tope que establecimos de los cinco millones”, puntualizó.

El dirigente nacional aseguró que los lineamientos acaban con cualquier tipo de especulación, y se mostró de acuerdo con que “haya una fiscalización similar a la que propuso Morena, con financiamiento de los partidos políticos y fiscalización de la autoridad, así como la posibilidad de aportaciones por parte de militantes y de simpatizantes de los propios aspirantes”.

Aunque se manifestó en favor de los lineamientos en general, puntó que hay una contradicción al intentar censurar a los servidores públicos y que, al mismo tiempo, se permita que éstos participen en los procesos internos. “Obviamente esto va dirigido para el presidente de la República, (…) pero lo que ha hecho el Presidente es hacer críticas en términos de servidor público a servidor público. Alterar esa relación de equidad sí me parece un acto de censura”.

En ese sentido, reiteró que, como ya se hizo en el proceso de Morena, todos los aspirantes deberían de renunciar a sus cargos para no tener carácter de servidor público.

“De esa manera, podría funcionar esa regla donde el servidor público no pudiera hablar de ellos. (…) pero si están en igualdad de circunstancias, ¿por qué unos sí y otros no? Todo el mundo puede criticar al Presidente, en su carácter de servidor público, pero los otros aspirantes no pueden ser criticados a pesar de que son servidores públicos”, consideró.

