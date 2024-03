La Dirección Federal de Seguridad (DFS) no sólo espió a políticos, empresarios, guerrilleros, y dirigentes de oposición, sino también a rockeros en las décadas de 70 y 80, como fue el caso de El Tri, encabezado por Alejandro Lora.

En tarjetas que elaboraron elementos de la temida DFS, las cuales permanecían inéditas y a las cuales tuvo acceso en exclusiva EL UNIVERSAL se indica que elementos de esa institución de inteligencia reportaron con detalle los conciertos en los que tocaba el grupo cuando aún se llamaban "Three Soul in my Mind"

Una de las primeras fichas que la DFS elaboró sobre el “Three Soul in my Mind” está fechada el 2 de octubre de 1971 en donde se indica que participaron en un concierto de la Preparatoria 5 de la UNAM para conmemorar un aniversario de la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.

Ficha DFS

El breve reporte destaca que en el concierto “se consumió gran cantidad de mariguana y pastillas tóxicas”.

“En esta escuela grupos de estudiantes del plantel estuvieron realizando pintas en autobuses del transporte urbano, del siguiente tenor: "2 de octubre no lo olvidaremos”, “10 de junio, no olvidar.- De las 11.45 horas. Se efectuó un festival de música con asistencia estimada en 500 personas, actuando los conjuntos "Three Soul In My Mind”.-Se hace notar que entre los concurrentes se consumía gran cantidad de mariguana y pastillas toxicas”.

En otra ficha, la marcada con el folio 009-028-001 se indica que los integrantes del "Three Soul in my Mind” participaron el 10 de junio de 1975 en un festival de rock en el CCHO Oriente para conmemorar a los caídos en la matanza del 10 de junio de 1971.

Ficha DFS

“En la Explanada de la Dirección de este Plantel, tuvo verificativo un Festival de Rock, en conmemoración a los caídos el 10 de junio de 1971, en el que participaron los grupos "Kike Band", "Three Souls" y "Acata", quienes interpretaron melodías de protesta”.

En otra ficha marcada con el folio 11-4-77 H-233 L-397 fechada el 11 de marzo de 1977 se indica que "Three Soul in my Mind" participaron en un festival de música que se llevó a cabo en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos en Administración No. 5 del Instinto Politécnico Nacional (IPN)

“CONJUNTO MUSICAL "THREE SOUL IN MY MIND" 11-Marzo-77 El 10 del actual en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos en Administración No. 5 Jacarandas del se llevó al cabo un festival de música moderna, con la participación del conjunto Three Soul in My Mind“.

Ficha DFS





























