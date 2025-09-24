Más Información

Detienen a 38 hombres ligados a La Luz del Mundo en Michoacán; portaban armas

Fernando Chico Pardo compra 25% de Banamex; Citi confirma operación por 42 mil mdp

"Criminalizar la migración es inadmisible"; Canciller De la Fuente hace un llamado en la ONU a defender derechos de migrantes

DJ's colombianos B-King y Regio Clown; lo que se sabe de su ruta hacia el Edomex

Fallece Roberto "Oso" Michorena; primer bajista de El Tri en la etapa Three Souls in My Mind

Niegan copia de orden de aprehensión a contralmirante Fernando Farías, acusado de liderar red de huachicol; continúa prófugo

La Sala Superior del pospuso por tercera semana consecutiva la discusión de las multas a los ganadores de la elección judicial por aparecer en los acordeones.

A pesar de que los asuntos estaban en la lista preliminar, al iniciar la sesión se bajaron.

De acuerdo con fuentes del órgano jurisdiccional, hay alrededor de 300 asuntos sobre impugnaciones contra estas multas, que deben revisarse.

Además, las magistraturas han interpuesto, hasta este miércoles, 915 excusas para no intervenir en la resolución de los casos por estar involucrados de alguna forma. Por tanto, hasta que no se valoren todas las excusas se podrán subir al pleno los casos.

La mayor parte corresponden a la magistrada Claudia Valle y el magistrado Gilberto Bátiz, quienes participaron en la elección judicial. También hay otras excusas promovidas por el magistrado Felipe de la Mata.

En el caso de la Corte, las multas van desde los 255 mil 17 pesos, en el caso de la ministra Ortiz Ahlf, hasta los 79 mil 424 pesos para su presidente, .

