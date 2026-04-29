Los coordinadores parlamentarios del PAN, Elías Lixa, y de Morena, Ricardo Monreal, se confrontaron al cierre del periodo ordinario de sesiones.

Previó a la clausura, el líder albiazul dijo que el receso que inicia este jueves, deben de servir para reflexionar sobre el trabajo prioritario para las y los congresistas, y aseguró que “no hay agenda más impostergable que cerrar el paso del crimen organizado en las estructuras de gobierno”.

“De cualquier gobierno, de cualquier latitud, en cualquier circunstancia, y nosotros aquí vamos a estar con nuestra mano extendida para construir un país sí mejor para las niñas y para los niños, pero para que sea mejor para las niñas y para los niños y para todo México tiene que ser un país libre de narco gobernantes, extendemos nuestras manos y pongámonos a construir por el diálogo”, declaró.

Lee también Cae en Michoacán “Comandante Giro", reclutador de sicarios del CJNG; aseguran drogas y armas

Tras sus palabras, un diputado de Morena le gritó “Silencio”, por lo que Elías Lixa respondió: “Esa emoción con la que me grita ese diputado, es la emoción con la que iremos a exigir que Rocha Moya abandone el gobierno de Sinaloa”.

En respuesta, Ricardo Monreal aseguró que México “no puede permitir injerencias groseras, intervenciones artificiales, ni acusaciones políticas”.

Dijo que resulta lamentable, que al interior del congreso haya quienes “aplaudan” agresiones como lo son intervenciones de otro país en México.

Lee también EU incluye narconómina de "Los Chapitos" en acusación contra mandos policíacos de Sinaloa; recibían entre 100 y 300 mil pesos

Por lo anterior, aseguró que no admitirán acusaciones partidistas contra gobernadores.

“Tenemos que esperar que la Fiscalía General de la República decida, de acuerdo con la ley y el derecho, lo que proceda. Pero no admitimos ese tipo de expresiones electoreras que reducen y disminuyen el debate de cierre del periodo de sesiones”, aseveró.

Más tarde, para calmar los ánimos, el líder morenista dijo que al cierre del segundo periodo ordinario de sesiones, del segundo año de ejercicio de la legislatura, lo que se debe destacar es el trabajo, y la aprobación de 62 leyes con modificaciones y reformas, cuatro reformas constitucionales, dos leyes de nueva creación y 56 modificaciones a diversos ordenamientos jurídicos.

Tras el cierre del periodo, las y los diputados entonaron el himno nacional.

Lee también En caso Rocha, Morena respalda al gobierno de México; refrenda confianza en la FGR y sus decisiones

Lilly Téllez y diputado Gilberto Herrera intercambian descalificaciones

Al término de la instalación de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la senadora del PAN Lilly Téllez y el diputado de Morena Gilberto Herrera Solórzano se hicieron de palabras por el tema de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por narcotráfico.

Cuando ya se había vaciado el salón de sesiones del Senado de la República, el diputado de Baja California se acercó a la tribuna para grabar un video, pero la legisladora panista, que se encontraba a unos pasos de él, lo acusó de ser narco, a lo que el morenista reviro calificándola de “vende patrias”.

-¿Usted trabaja para Washington?, la cuestionó.

Lee también Instalan Comisión Permanente con toma de tribuna para impedir hablar de Rocha; "narcopolíticos", dice oposición

-Usted es un narco, usted es brazo legislativo de los narcos y ya quedó demostrado. ¿Por qué tanto miedo a Estados Unidos?, respondió Lilly Téllez.

-Usted trabaja para Estados Unidos, usted es una vende patrias, usted es una vende patrias. Acaba de ir a Washington a pedir su intervención, es una realidad.

-No es cierto, narquito. Fuera de aquí narquito.

“Ame a México, no sea entreguista”, remató el diputado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov