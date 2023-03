En su entrevista ante el Comité Técnico de Evaluación, Iulisca Zircey Bautista Arreola, actual asesora del consejero del INE, Jaime Rivera Velázquez, y esposa del subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Sedatu), Daniel Octavio Fajardo, aseguró que pese a los señalamientos de cercanía con Morena su actuar será plural si alcanza un cargo en el órgano electoral.

Ante la pregunta expresa de María Esther Azuela, sobre qué garantías existen sobre que la cercanía ideológica y de amistades de la ex perredista no ponga en duda su imparcialidad, Zircey Bautista aseveró que aunque tiene amistades en todos los partidos políticos su función pública no pondrá en riesgo a la democracia.

“Tengo comadres en MC, en el PAN y tener relación con partidos políticos no es algo que genere sospecha; más bien tengo (amigos) en todos y eso garantiza que no apoyaré a unos más que a otros. Por otro lado, definitivamente en la función pública los quereres son aparte, una tiene que llevarse y tomar decisiones con las herramientas analíticas y la situación que está enfrente: qué antecedentes hay, qué experiencias hay y pensar en las consecuencias, por eso me aleje de la política partidista”, explicó.

Asimismo, se alejó del partidismo porque considera que no tiene las características y habilidades para el sector, pero sí las ganas de incidir en políticas ciudadanas por lo que tomó rumbo hacia los procesos electorales.

“Sí milité y después lo dejé. (…) Claro que tengo amistades. Tengo amigos en el PRD, el PAN, el PRI, el MC y en Morena… O sea el PRD era otro, de hecho, el sistema de partidos políticos era otro que ya no es y yo decidí dejar la militancia porque no tenía las habilidades políticas que se requieren pero sí el interés en la política y de querer incidir pero había otras formas no necesariamente esas”.

Lulisca Zircey expuso que de llegar al cargo pondría en marcha la reforma electoral y se advocará a dejar en claro a la ciudadanía que esta no implica que la democracia esté en riesgo.

En su oportunidad, Ernesto Isunza, insistió en cuestionar a la asesora sobre sus vínculos cercanos con el partido guinda, además de su amistad con Amalia García de Movimiento Ciudadano y nuevamente Iulisca Bautista se deslindó.

“Incluso mi esposo es un funcionario de gobierno federal. Entonces, por un lado, tengo a mi esposo, a una amiga querida que es Amalia García, que ya no es política. (…) Pero cuando presento los proyectos doy mi opinión integra a un equipo de forma plural”.