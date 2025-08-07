La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, planteó revisar la operatividad de los procesos electorales de 2027, donde concurren la renovación de la Cámara de Diputados, gubernaturas, pero también la otra mitad de la judicial, por lo que sugirió que podría hacerse con tres meses de diferencia.

Señaló que en la reforma electoral se deberían abordar pendientes como la concurrencia de estos procesos electorales, incluso la reducción de costos pues entre menos funcionarios se requieran, los recursos disminuyen.

“Si lo hacemos el del judicial un poquito más adelante, octubre-noviembre, el material que normalmente el Instituto recupera podrá ser utilizado; pero también hay que valorar el modelo operativo con el que hemos venido trabajando en la instalación de casillas con máximo 750 electores contra el de la instalación de casillas con el del judicial”, expuso en conferencia.

Otros temas para revalorarse son los topes de gastos de campaña personales de las candidaturas del del poder judicial, así como el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, que no pudo concretarse en la elección pasada.

Sin embargo, después aclaró que esto no implica aplazar la elección, sino que seguiría siendo en el 2027.

“No es aplazar la elección, es en el año de la elección que se está programando simple y sencillamente recorrerla tres meses por cuestiones de logística”, insistió.

“Es diferente organizar un proceso electoral con los tres Poderes de la Unión en concurrencia, más los locales, a un ejercicio que tenemos muy bien instrumentado con el judicial, y tratar al judicial de una manera especial, y por eso es la no concurrencia, y qué tanto nosotros nos ahorraríamos en esta separación de fechas, aunque sea el mismo año, jamás intentaría aplazar una elección en la vida”, sostuvo Taddei Zavala.

