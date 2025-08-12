Más Información

Las actividades académicas fueron suspendidas este martes en la, tras la intensa lluvia que se registró en la madrugada de hoy.

En un comunicado, el plantel expresó que en los alrededores de esa institución educativa, hay inundaciones que dificultan el acceso.

Dijo que se realizan trabajos de mantenimiento para atender la situación y preparar las instalaciones.

Recomendó a toda la comunidad tomar precauciones, tanto en sus desplazamientos como en sus hogares.

Este lunes, fue el primer día del inicio del ciclo escolar 2025-2026 en la máxima casa de estudios. Pero debido a las fuertes lluvias hay inundaciones que dificultan el acceso al plantel, ubicado en el fraccionamiento Bosques de Aragón.

