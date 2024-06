Ante las manifestaciones de trabajadores contra la reforma al Poder Judicial, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, les pidió tranquilidad, ya que sus derechos laborales quedarán intactos.

"Sobre los trabajadores del Poder Judicial, primero que tengan tranquilidad que la reforma judicial que se presentó no afecta de ninguna manera los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. Esos permanecen intactos, tengan esa certeza", señaló en conferencia de prensa.

Sheinbaum explicó que, el fondo de la reforma al Poder Judicial es sobre los magistrados, de los jueces y de los ministros de la Suprema Corte, pero los trabajadores no van a tener afectación.

"De hecho, leí una declaración del secretario general del sindicato que va a participar en los diálogos que abrió el Parlamento, y no es él, no es el sindicato quien está haciendo las manifestaciones, (...) pero que tengan certeza de que no se va a afectar para nada sus derechos laborales", mencionó.

La exmandataria capitalina recordó que actualmente se encuentra en funciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por lo que también es importante que lo platiquen con la Secretaría de Gobernación, "que sepan que no se van a afectar sus derechos laborales", destacó.

La virtual presidenta electa informó que ayer tuvo una reunión de agradecimiento con los que le ayudaron en campaña, y ahí aprovechó para hablar de los foros de la reforma judicial.

"También se van a hacer foros desde Morena de la reforma judicial. Inician mañana los foros del Parlamento Abierto y además los foros que se van a desarrollar por parte de nuestro partido", adelantó.

