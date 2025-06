SRE emite recomendaciones ante redadas migratorias en EU; pide mantener la calma y ser respetuosos con la autoridad La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó no mentir ni entregar documentación falsa, así como no firmar ningún documento que no se entienda

Una persona sostiene una bandera mexicana-estadounidense el viernes 6 de junio de 2025, después de autoridades federales de inmigración llevaran a cabo un operativo migratorio. Foto: AP