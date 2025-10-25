El gobierno de México reactivó este viernes 24 de octubre la mesa tripartita con el magisterio de la Sección 22 de SNTE-CNTE de Oaxaca.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, puntualizó el encuentro en Oaxaca con los docentes “para dar seguimiento a los acuerdos en favor de la educación de niñas y niños, adolescentes y jóvenes”.

Uno de los avances revisados en la mesa tripartita entre el gobierno de México, el gobierno de Oaxaca y la Sección 22 fue el Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE, cuyos trabajos de construcción, reportó el gobernador Salomón Jara, continúan avanzando.

Al respecto, Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación, enfatizó que el encuentro que se retomó se celebró en un ambiente de respeto y diálogo: “Hicimos un balance sobre el progreso de los acuerdos en materia educativa y reafirmamos el compromiso de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la continua mejora de la educación y el bienestar docente”.