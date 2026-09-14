El senador del PAN, Enrique Vargas del Villar, rechazó que su asistencia a un evento con Pedro Haces, líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) haya representado un acercamiento con Morena o el oficialismo y aclaró que es panista y será panista toda su vida.

En entrevista, Vargas del Villar aseguró que no estableció tratos o acuerdos en esta reunión, aunque su asistencia generó mucha polémica, por las fotografías en que posó con el dirigente sindical.

El legislador mexiquense, quien aspira nuevamente a ser alcalde de Huixquilucan, aseguró que su asistencia fue en calidad de empresario, en una relación con los sindicatos que operan en el Estado de México.

Por otra parte, Enrique Vargas también salió al paso de las críticas, por la ostentación de recursos en sus redes sociales.

🗣️ "No tengo nada que esconder"



Enrique Vargas, senador panista, rechazó que su asistencia a un evento con Pedro Haces, líder de la CATEM, represente un acercamiento a Morena. Negó que haya llegado a algún acuerdo con Haces.#VIDEO: @gamboa_arzola | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/7HJxw4yqqm — El Universal (@El_Universal_Mx) September 15, 2026

Dijo que no tiene nada que ocultar y que su rancho o criadero VACO, donde tiene caballos pura sangre es parte de sus negocios y cuyo origen está perfectamente claro y es legal.

Dijo que las imágenes que han circulado en redes sociales para criticarlo son las mismas que él ha hecho públicas, porque no tiene nada que ocultar, ya que es un empresario de siempre y cuya riqueza viene de generaciones, y no del uso de fondos públicos.

[Publicidad]

“Yo no tengo nada que esconder. Yo soy empresario, no de ahorita, de muchas generaciones atrás, porque lo puedo hacer y porque todo lo tengo declarado y todo lo tengo como debe ser. Por eso lo hago, todas las imágenes que salen las sacan de mis redes sociales. Imagínense ustedes si yo tuviera que esconder algo. Somos muy diferentes, yo soy empresario, yo produzco y todo lo tengo completamente legal”, recalcó.

Te puede interesar

Sheinbaum recibe a Los Tigres del Norte en Palacio Nacional; "representan mucho para mexicanas y mexicanos", destaca

[Publicidad]

Cónsul de España confía en esclarecimiento del asesinato de estudiante en Morelos; se reúne con la gobernadora

Caso Romero Oropeza muestra incongruencia de Morena, aseguran senadores de PAN, PRI y MC; “funcionario quiere desviar atención”, dicen

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

aov