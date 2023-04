Al revelar que ayer se reunió con el fiscal general de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, quien le adelantó que se daría a conocer que procedería penalmente en contra de Francisco Garduño, titular de Migración (INM) por la muerte de 40 migrantes en la estación de Ciudad Juárez, Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no le preguntó nada del tema, porque “soy tan repuesto de la autonomía, aunque no se crea, ademas no me importa que no lo crean”.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que él tiene su propio tribunal y que es el que más le importa: su conciencia.

“Ayer estuvo conmigo el fiscal, me dijo que iban a dar a conocer ya la conclusión, pero soy tan respetuoso de la autonomía, aunque no se crea, además no me importa que no se crea porque yo tengo mi propio tribunal que es el que me importa: mi conciencia.

“Soy tan respetuoso de la autonomía de la Fiscalía que no me atreví a no preguntarle nada, ni él me dijo, nada más ya sabe porque sí le hable en su momento cundo sucedió esta tragedia de que le pedía que interviniera y que se actuara con rectitud”, dijo.

Ayer por la noche, la Fiscalía General de la República anunció que procedió penalmente en contra del directo del Instituto Nacional de Migración (INM) Francisco Garduño y otros directivos.

Esto luego de los delitos que se cometieron en contra de 65 migrantes, 40 por homicidio y 25 por lesiones, por el incendio en el Centro Provisional Migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 27 de marzo.

