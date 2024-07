Al cumplirse este 1 de julio 6 años del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2018, Morena y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, recordaron esta fecha.

Morena expresó que hace 6 años, “millones de mexicanas y mexicanos a lo largo de todo el país, salieron a votar por nuestro presidente, López Obrador”.

“El pueblo triunfó, y empezamos la revolución de las conciencias. Al igual que la Cuarta Transformación, seguiremos cosechando victorias para nuestra patria, con amor y esperanza.

Lee también AMLO recuerda en su mañanera triunfo electoral de 2018 “después de varios fraudes”

Hace 6 años, millones de mexicanas y mexicanos a lo largo de todo el país, salieron a votar por nuestro presidente, @lopezobrador_.



El pueblo triunfó, y empezamos la revolución de las conciencias. Al igual que la Cuarta Transformación, seguiremos cosechando victorias para… pic.twitter.com/lQnJKVF3uH — Morena (@PartidoMorenaMx) July 1, 2024

“¡Sonrían, hay 4T para rato!”, escribió el partido en redes sociales.

Sheinbaum: “El día de la revolución de las conciencias”

Por su lado, Claudia Sheinbaum celebró en redes esta fecha como “el día de la revolución de las conciencias”.

“Celebramos a 6 años del 1º de julio de 2018, el inicio de la Cuarta Transformación de la Vida Pública. El presidente López Obrador ha cumplido a cabalidad y nos ha mostrado que es factible hacer realidad la frase juarista: ‘Con el pueblo todo, sin el pueblo nada’".

“Vamos a continuar y a avanzar con la Cuarta Transformación, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”, agregó.

Lee también "Nunca se había visto una transición tan ordenada", dice AMLO por giras con Sheinbaum