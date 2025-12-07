Somos México (Somos MX), que integra a miembros de la Marea Rosa y Alianza Cívica, entre otras organizaciones, realizó su Asamblea Distrital número 200, con lo que cumplió el primer “gran requisito” para obtener el registro como partido político nacional, rumbo a las elecciones de 2027.

Emilio Álvarez Icaza, uno de los dirigentes de esa agrupación, destacó que la Asamblea Distrital número 200 se llevó a cabo en Tlaxcala, con la coordinación de Ramón Sosamontes, y este mismo fin de semana se sumaron la 201, en el Distrito 6 en Torreón, Coahuila, con la coordinación de Brandon Cisneros; y la 202, en el Distrito 4 de Sahuayo, Michoacán, con el trabajo organizativo de Antonio García Conejo.

La Coordinación Nacional junto con la militancia de Somos MX, y las y los jóvenes de Somos Impacto se concentraron en el jardín “La Herradura” en la Alcaldía de Tlalpan para el anuncio de las 200 Asambleas.

El coordinador de Comunicación, Amado Avendaño, moderó el evento al que asistieron Mariana González Torres, Cecilia Soto, Adina Chelminsky, Emilio Álvarez Icaza, Guadalupe Acosta Naranjo y Edmundo Jacobo Molina, así como Leonardo Valdés Zurita, Rodrigo Morales Manzanares, Denisse Meade y Fernando Belaunzarán, entre otras y otros.

𝗖𝗮𝗱𝗮 𝗮𝘀𝗮𝗺𝗯𝗹𝗲𝗮 𝗳𝘂𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗲𝗺𝗶𝗹𝗹𝗮.

𝗚𝗿𝗮𝗰𝗶𝗮𝘀 𝗮 𝘁𝗶, 𝗵𝗼𝘆 #𝗦𝗼𝗺𝗼𝘀𝗨𝗻𝗮𝗥𝗲𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗾𝘂𝗲 𝗰𝗿𝗲𝗰𝗲 𝗲𝗻 𝘁𝗼𝗱𝗮 𝗹𝗮 𝗥𝗲𝗽𝘂́𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮.

— SomosMxMexico (@SomosMxMexico) December 7, 2025

“Con el gusto y alegría de arribar a las 200 Asambleas, como primer punto de llegada”, Mariana González Torres y Roberto H. Cardiel destacaron el esfuerzo iniciado el 23 de enero pasado cuando Somos MX anunció la intención de avanzar hacia la constitución como Partido Político Nacional.

“Decían que no íbamos a poder y que no lo lograríamos”, dijo Amado Avendaño, al momento de dar la palabra a Fernando Belaunzarán, para quien este proceso no habría sido posible sin el convencimiento ciudadano y la lucha de jóvenes “contra la destrucción democrática que lleva a cabo el régimen autoritario”.

En redes sociales, Belaunzarán destacó que tras cumplir este requisito ahora van por la meta de afiliación: “estaremos en la boleta electoral. ¡Ya nos vimos!”, dijo.

Tras mostrar un facsímil de boleta electoral con el logotipo de Somos MX destacado con voto, Álvarez Icaza anunció que en lo que resta del mes se tienen programadas 40 asambleas más, con lo que es posible cerrar diciembre con 230.

De las afiliaciones dijo, que al momento se contabilizan 140 mil, por lo que en lo que resta de este mes, enero y febrero, el principal objetivo será lograr las 256 mil afiliaciones establecidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) como otro de los requisitos para ser partido político nacional.

Agradeció el esfuerzo de quienes en los distritos organizan las asambleas, pero también de los equipos de trabajo que todos los días “sin descanso alguno y aun poniendo de sus recursos propios y económicos, están construyendo este esfuerzo de La Fuerza que Nos Une”.

Antonio Cárdenas y María José Gómez-Mont, que coordinan Somos Impacto, valoraron como se han ido sumando cada vez más jóvenes, que participaron en actividades visibles como la pinta de NARCO ESTADO en las vallas del Zócalo el pasado 15 de noviembre.

Luego de entonar el Himno Nacional, los participantes soltaron 200 globos ecológicos rosas con el distrito donde se realizó cada una de las asambleas, en un cierre colorido de esta jornada de La Fuerza que nos Une.

Somos México cumple requisito de 200 asambleas para ser partido político nacional. Foto: X @SomosMxMexico

