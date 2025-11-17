Más Información

La embajada de Estados Unidos en México reiteró los dichos del secretario de Estado estadounidense, , sobre darle ayuda a nuestro país en materia de seguridad.

Al retomar los dichos de Rubio, la embajada a cargo del embajador Ronald Johnson indicó que esto solo sucederá si México lo solicita.

"Bueno, estamos dispuestos a brindarles toda la ayuda que necesiten. Obviamente, no quieren que tomemos medidas, no vamos a tomar medidas unilaterales ni enviar fuerzas estadounidenses a México, pero podemos ayudarlos con equipo, capacitación, intercambio de inteligencia y todo tipo de ayuda que podamos ofrecerles si la solicitan. Tienen que pedirla", expresó recientemente el secretario de Estado.

"Solo sucederá si lo solicitan. Seguros Juntos", expresó al respecto la representación diplomática estadounidense.

El mensaje de la embajada se lanzó en redes sociales, en el marco de los dichos del presidente , quien no descartó este lunes lanzar ataques en México con tal de detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

Durante un evento en la Casa Blanca, un periodista le preguntó si consideraba la posibilidad de lanzar ataques en México o poner tropas o personal estadounidense en territorio mexicano para combatir el tráfico de drogas.

Trump respondió: “¿Qué si lanzaría ataques en México para detener las drogas? ¡Por mí está bien!”. Luego, añadió: “Haremos lo que sea necesario para detener las drogas”.

