El senador Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), afirmó que el proceso de afiliación de maestros a Morena “va muy bien” y aseguró que es un procedimiento libre, sin presiones ni coacciones.

En entrevista, el legislador morenista detalló que actualmente se han afiliado al partido alrededor de un millón 350 mil docentes, y confió en que para finales del ciclo escolar se podría alcanzar la meta de 5 millones.

Respecto a la posibilidad de que existan maestros renuentes a afiliarse, el líder sindical aseguró que “es libre, los maestros se identifican entre ellos, ya saben quiénes militan en otros partidos y se respeta”.

Lee también Marco Rubio llega a Palacio Nacional para reunión con Sheinbaum; canciller De la Fuente lo recibe

“Creo que en este ciclo escolar podremos llegar a la meta que mencionamos. Y hay mucho ánimo en los compañeros, en las compañeras por participar, pero nuestra prioridad es sacar adelante el sentido humanista de Morena y de justicia social que hace muchos años los mexicanos estaban esperando”, señaló.

-¿No hay reticencia de los maestros a afiliarse a Morena?, se le preguntó.

-Quizá de algunos, pero es libre. Es libre, y los maestros se identifican entre ellos y ya saben quiénes militan en el azul, quiénes en este color, quiénes en el verde, quiénes en el PT, por ejemplo, y se respeta, respondió.

Lee también Pensiones de ministros en el retiro costarán al año 27.2 mdp

-¿No hay coacciones?

-No, no, de ninguna manera. No hay forma.

Alfonso Cepeda destacó que el perfil académico del magisterio -100 por ciento con licenciatura, 70 por ciento con maestría y el resto cursando o con doctorado- hace imposible cualquier intento de coacción.

El líder magisterial aseguró que el proceso de afiliación a Morena “no va lento, de aquí a que termine el ciclo escolar vamos a avanzar de manera muy acelerada. Creo que para julio del próximo año podemos llegar a la meta, aunque podría ser un poquito menos o más”.

Lee también Presentan café Bienestar; es producido por pequeños productores cafetaleros

Por otra parte, lamentó que pese a que se presentaron denuncias con pruebas, videos y fotografías de los daños que sufrió el edificio sede del SNTE tras el incendio provocado en junio pasado por presuntos grupos disidentes, hasta el momento “no ha sucedido nada”.

En este sentido, explicó que los responsables de los actos vandálicos no fueron maestros, sino “infiltrados, gente contratada”, y destacó la importancia de privilegiar el diálogo y la concertación dentro del gremio, por lo que llamó a la disidencia a coexistir con el resto de las y los maestros y tolerar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp