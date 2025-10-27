El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, insistió en la necesidad de incrementar el presupuesto para la educación pública en todos sus niveles, ya que es en las escuelas donde se forma a los ciudadanos que sostienen el desarrollo del país.

Al entregar junto con el director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval, el Formato Único de Personal a más de 4 mil 500 académicos y administrativos, rechazó cualquier disminución que se pretenda hacer al presupuesto de esa casa de estudios y, por el contrario, advirtió que se necesita fortalecer los recursos para garantizar la calidad y continuidad de programas académicos.

“Queremos, compañeras y compañeros, más presupuesto para educación, debería haber un incremento porque es muy grande la labor que hace el Politécnico”, recalcó el dirigente magisterial.

Recordó que el SNTE ha insistido de manera permanente en que el financiamiento educativo debe considerarse una inversión estratégica, no un gasto, pues de él depende la formación de docentes, la investigación científica, la infraestructura escolar y el bienestar de millones de estudiantes.

Reconoció los avances logrados mediante el diálogo entre las autoridades y la dirigencia sindical, como la entrega del Formato Único de Personal, que otorga certeza jurídica a la situación laboral de los trabajadores politécnicos y mejora su acceso a las prestaciones de ley.

En tanto, Reyes Sandoval agradeció a Alfonso Cepeda “por el gran trabajo que está haciendo, no sólo por la educación en general, sino en particular por el Instituto Politécnico Nacional. El Politécnico tiene un gran amigo en usted”.

Precisó que la entrega de formatos únicos “incluye a 4 mil 510 compañeras y compañeros, a quienes por derecho y esfuerzo les corresponde. Nos llena de orgullo y satisfacción otorgar certeza y mejorar las condiciones laborales de 2 mil 651 docentes y mil 859 trabajadores de apoyo y asistencia a la educación”.

Asimismo, hizo un recuento de los beneficios laborales que se han otorgado a lo largo de su administración en el Politécnico y entre las cifras destacó la basificación de 4 mil 624 trabajadores, 970 compactaciones y la dotación de más de mil computadoras portátiles.

“Sin duda, lo que ustedes ahora tienen es el resultado de una excelente colaboración y comunicación entre el Instituto Politécnico Nacional y el SNTE”, puntualizó.

