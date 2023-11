La dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano informó que fueron ocho personas las que acudieron a sus instalaciones sede para registrarse como aspirantes a la candidatura Presidencial de ese instituto político.

Primero acudió la senadora Indira Kempis, luego el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y quienes también entregaron su documentación fueron la activista ambiental, Lorena Romo Vite, así como los ciudadanos, Francisco Javier Rodríguez Espejel y Javier Gerardo Limones.

También se registraron los ciudadanos Ana María Moreno Hernández, Benjamín Ruzek de Garay y Ernesto Sánchez Ruiz.

El registro cerró a las 19:00 horas, y en los próximos días la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de Movimiento Ciudadano emitirá la determinación de quién será el candidato o la candidata presidencial.

La senadora Indira Kempis, de Movimiento Ciudadano, se registró como aspirante de ese partido a la Presidencia de la República, y denunció presiones y amenazas dentro y fuera de ese instituto político para que se bajara de la contienda. “Es una convocatoria abierta y espero un proceso democrático, transparente y limpio, no querían que llegara, no querían que llegara, pero aquí estoy, estuve amenazada en este proceso, he estado invisibilizada en este proceso, como si las mujeres no existiéramos, pero aquí estoy”, declaró.

¿Las amenazas vienen de MC? ¿Quién la amenazó?, se le cuestionó a su llegada al acto de registro. “Vienen dentro y fuera del partido, me han dicho que yo no participe, que me fuera a mi casa, hay registro de esas amenazas”, respondió.