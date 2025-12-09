El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, sin debate, dos iniciativas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con las finalidades de reformar la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, y modificar la composición y características de las monedas de 10 y 20 pesos.

Las reformas quedaron avaladas por 396 votos a favor de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), y 66 sufragios en contra del Partido Acción Nacional (PAN).

Una de las reformas establece que, en el caso de las monedas de 10 pesos, se acuñarán con una nueva aleación de acero recubierto de níquel, y el núcleo de hierro, para reducir el costo de su fabricación, debido a que el cobre es su principal componente, en un 65%, y “ha incrementado su costo en 82% en los últimos 5 años”.

“La finalidad de contar con materiales alternativos que permitan reducir el costo del proceso de producción de tal moneda, sin modificar su apariencia en cuanto al diseño de sus grabados, ni alterar sus propiedades de forma, tamaño y las características de su canto. Lo anterior, considerando la posibilidad de que se presenten variaciones en el precio de los metales que se utilizan actualmente para su fabricación”, refiere la minuta.

La otra reforma modifica el diseño de la moneda de 20 pesos, con la intención de establecer el Templo dedicado al dios serpiente Kukulkán, localizado en la ciudad prehispánica de Chichén Itzá, Yucatán, la cual fue declarada patrimonio mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) desde 1982.

“Se propone este diseño porque representa un símbolo icónico de la riqueza cultural e histórica de México, reconocido a nivel mundial. Además, destaca el legado arquitectónico y espiritual de la civilización maya, promoviendo el orgullo nacional y reforzando la identidad cultural del país en una pieza de uso cotidiano como la moneda”, se explica en el documento.

