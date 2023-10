El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su promesa de descentralización del gobierno federal sigue en pie, aunque reconoció que es una “asignatura pendiente”, por lo que adelantó, que si no se concluye en el año que resta de su gobierno, esta promesa se dejará al próximo gobierno.

Sin ser una excusa, el jefe del Ejecutivo federal señaló que la llegada de la pandemia de Covid-19 complicó la mudanza de las oficinas del gobierno federal al interior del país.

“¿Sigue vigente le compromiso de que la mayoría de las secretaria y dependencias del gobierno federal vayan a los estados? ¿Sigue vigente este compromiso?”, se le preguntó en Palacio Nacional.

“Sí, sí, porque no hemos podido cumplirlo a cabalidad sino bueno, tenemos esa asignatura pendiente. Tenemos ese compromiso ir hacía allá. Se nos complicó, no es usar esto como excusa, pero sí con la pandemia necesitábamos estar aquí, la mudanza nos implicaba recursos, tiempo, no se trata solo de que se vaya la secretaría que corresponde sino que se busque que haya vivienda para los trabajados, que puedan garantizar también el que haya escuelas para sus hijos, garantizarles todo esto y es un proceso.

“Yo siento que lo tenemos que lograr en el tiempo que falta y si no dejarlo encaminado y pues sugerirlo para el nuevo gobierno”, dijo.

El pasado 18 de septiembre, EL UNIVERSAL informó que el gobierno del presidente López Obrador no ha claudicado en su intención de descentralizar 32 dependencias y entidades de la administración pública federal; sin embargo, a cinco años de que realizó esa promesa y a uno de que concluya su mandato, sólo ha logrado la reubicación total de ocho dependencias, el equivalente a 25% de la meta.

Las instancias que confirmaron a El Gran Diario de México su traslado, vía solicitud de transparencia, son las secretarías de Medio Ambiente, Bien-estar, Cultura, del Trabajo, Energía, y Salud, así como Pemex y Conagua, las cuales se trasladaron a Yucatán, Oaxaca, Tlaxcala, Guanajuato, Tabasco, Guerrero, Campeche y Veracruz, respectivamente.

Otras 19 confirmaron que no están en proceso de descentralización y que además no tienen recursos para ello, mientras que cinco más evitaron transparentar el estatus de su descentralización, por lo que pidieron prórrogas y no se logró confirmar su mudanza.





























