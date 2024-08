La doctora Beatriz Gutiérrez Müller afirmó que no habrá marcha atrás porque México ya cambió y si llega a haber algún retroceso en algo “yo les voy a echar la culpa a ustedes”.

Al término de la presentación de su libro "Feminismo silencioso", que presentó en el Zócalo de la Ciudad de México y donde el presidente Andrés Manuel López Obrador fue “escucha” junto con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, la historiadora expresó:

“Agradecer a mucha gente, no sólo a nuestro Presidente, sino a mucha gente que, cuando votamos por ellos hace seis años y luego hace tres entendieron y fueron entendiendo que este país ya cambió, ya no hay marcha atrás, y si hay marcha atrás, en algo yo les voy a echar la culpa a ustedes.

“Este país ya cambió ya no somos los mismos, no somos las mismas, no pueden tratarnos como hace años, ni a hombres y ni a mujeres y a ciudadanos comunes y corrientes”, declaró.

Sin mencionar nombres, Gutiérrez Müller confió en que ese mensaje sea entendido por los adversarios del movimiento de transformación.

“Ojalá lo entienda quienes están renuentes, que puedan comprender este principio elemental, es la comprensión a nuestro prójimo, y ese próximo en una plaza pública se llama pueblo”, mencionó.

La autora señaló que se deben entender las necesidades y emociones del pueblo porque, de lo contrario, no se ha entendido nada.

“Y por eso el silencio tiene lugar, para hablar también como forma de protesta, ese es un muy buen ejercicio. Les dejo estas últimas palabras: silenciosamente emprenderemos la retirada todos los que estamos aquí, procurando algo que hemos cumplido muy bien que es conducirnos tranquilamente hacia nuestras casas”, dijo.

A pesar de las peticiones de los ciudadanos que le pedían -a gritos- que firmara su libro, Gutiérrez Müller dijo que ya habrá tiempo, pues sería muy complicado para la policía.

Al término de la presentación, el presidente Andrés Manuel López Obrador regresó sólo, caminando, hacia la puerta de honor de Palacio Nacional, seguido de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien se retiró en su automóvil desde la sede del Ejecutivo federal.

