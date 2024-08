Cientos de personas esperan en el Zócalo de la Ciudad de México el inicio de la presentación del libro “Feminismo silencioso”, de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, quién estará presente.

A la presentación han llegado los secretarios de Salud (Ssa), Jorge Alcocer; de Cultura (SC), Alejandra Frausto; de Economía (SC), Raquel Buenrostro; de Agricultura (Sader), Víctor Villalobos; entre otros.

Mientras el tiempo de espera pasa continúan llegando las figuras políticas en apoyo a la doctora Gutiérrez Müller; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, el almirante secretario de Marina , Rafael Ojeda Duran, el general Luis Crescencio, secretario de la Defensa Nacional (Sedena) y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien saluda a los simpatizantes.

👩 La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, llega a la presentación del libro "Feminismo silencioso" de Beatríz Gutiérrez Müller, en el Zócalo de la Ciudad de México.



📹 #VIDEO Yalina Ruiz de EL UNIVERSAL pic.twitter.com/t2aZlJIRJr — El Universal (@El_Universal_Mx) August 13, 2024

Mientras los simpatizantes se encontraban a la espera de la presentación se registraron agresiones en las filas, donde se observa a una persona comenzar a jalonear sin razón aparente a una señora de la tercera edad.

🗣️"ME ESTÁ LASTIMANDO"🗣️



🔴Se registran agresiones en las filas para ingresar a la presentación del libro "Feminismo silencioso" de Beatriz Gutiérrez Müller, que se llevará a cabo está tarde en el Zócalo capitalino.



📹 #VIDEO Yalina Ruiz | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/JqYiAuQPkb — El Universal (@El_Universal_Mx) August 13, 2024

Pareja presidencial sale de Palacio Nacional

En punto de las 17:00 horas Beatriz Gutiérrez Müller y AMLO salen de la puerta de Honor de Palacio Nacional.

🚨 El presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller salen de Palacio Nacional para la presentación del libro "Feminismo silencioso".



📽️ #VIDEO Pedro Villa y Caña de EL UNIVERSAL pic.twitter.com/0jztKwukZf — El Universal (@El_Universal_Mx) August 13, 2024

En las inmediaciones del Palacio se encuentra la doctora Gutiérrez Müller acompañada de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

📚 Beatriz Gutiérrez Müller ya se encuentra en las inmediaciones de Palacio Nacional para presentar su libro "Feminismo silencioso", donde se encuentra acompañada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.



📹 #VIDEO Yalina Ruiz de EL UNIVERSAL pic.twitter.com/9wTrhouYVM — El Universal (@El_Universal_Mx) August 13, 2024

Las porras no se hicieron esperar y al grito de ¡Es un honor estar con Obrador!, seguido de ¡Es un honor estar con Bety Hoy ! los simpatizantes muestran su apoyo durante la presentación del libro.

El articulista Pedro Miguel es el primer orador en la presentación del libro, quien describió el texto como una suerte de jardín interior.

“Con las circunstancias fascinantes que a la doctora le a tocado vivir, un acto de rebeldía y de convicción para cambiar el mundo”.

La segunda oradora, Raquel Serur Smeke, exembajadora de México en Ecuador, destacó que el libro desde el feminismo cobra voz aquí y en el ahora que le toco vívir con responsabilidad a Beatriz Gutiérrez.

“Para Beatriz no hay una sola forma de ser feminista, la inusidad de la necesidad de reconocer, esto no implica que no se reconozca variadas luchas, valorar la singularidad”, resaltó.

“Estás historias deben ser reconocidas y valoradas, sintetizando la unisidad del feminismo silencioso activas de la lucha feminista”, agregó.

El presidente López Obrador escucha la presentación del libro de su esposa acompañado por la virtual presienta electa Claudia Sheinbaum, el Jefe de Gobierno Martí Batres e integrantes del Gabinete Federal.

Como tercer orador Arturo Perrusquia, recalcó que el libro guarda una estrecha relación una idea una con la otra.

“Cada idea está justificada, deja con sencillez y soltura el dominio del tema”, comentó.

La obra entrelaza con dichos y aportes metodológicos de manera fluida.

“La doctora dijo que el silencio ha sido uno de sus maestros y amigos”, expresó el invitado.

🔴 #EnVivo | Presentación del libro “Feminismo silencioso", por la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Desde el Zócalo de la Ciudad de México. https://t.co/EuLbskEuSJ — Gobernación (@SEGOB_mx) August 13, 2024





