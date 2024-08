Un día antes de presentar su libro “Feminismo Silencioso” en el Zócalo de la Ciudad de México, a la que confirmó que asistirá el presidente Andrés Manuel López Obrador, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller confesó que sigue reflexionando sobre cuál es su lugar “en esta historia”.

“Estoy reflexionado, porque todavía no terminamos la tarea aquí. Y sigo reflexionando sobre qué ha pasado, cuál era mi lugar, es mi lugar en esta historia, y la verdad cuando miro atrás sí siento que fue un tiempo o ha sido un tiempo en donde había muchas sombras, muchas luces y muchas preguntas también”, dijo al mencionar que “cuando comenzó” no imaginó escribir un libro.

Comentó Gutiérrez Müller que el año pasado fue cuando dijo que escribiría un libro: “Lo publique o no, tengo que estar reflexionando porque he vivido algo, honestamente”.

Lee también Beatriz Gutiérrez Müller afirma que al final del sexenio de AMLO se logró vencer la burocracia

A través de un video publicado en redes sociales, la esposa de López Obrador compartió otro fragmento de su nueva obra que ya está a la venta en librerías y se puede pedir por internet.

“Y si no lo encuentran, insistir con la librería porque realmente creo que para un autor, el mayor regalo es que lo lean y que se tomen un tiempo en entender este ensayo, porque no es un libro de literatura como otros que me puedan conocer, ni tampoco es un trabajo de mi profesión como estudiosa de libros”, dijo.

Advierte Gutiérrez Müller que no hay lugares reservados

“No hay lugares reservados o especiales, tampoco pases. Es conforme lleguen”, señaló la doctora Gutiérrez Müller un día antes de la presentación de su libro.

Mañana, a las 17:00 horas, la investigadora presenta “Feminismo Silencioso” en el Zócalo capitalino y se tiene contemplado que asista su esposo, el presidente López Obrador solo como “oyente”.

Lee también AMLO: Beatriz Gutiérrez Müller me ha ayudado mucho en la transformación

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.





mahc