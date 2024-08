El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el próximo martes 13 de agosto acudirá como “escuchante” a la presentación del libro de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, “Feminismo Silencioso”, que se llevará a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Es el martes a las 5 de la tarde, en el Zócalo, yo no voy a exponer, no me corresponde, yo voy a ir de escucha y están invitadas”, dijo.

En conferencia de prensa, el Mandatario aseguró que en su libro Gutiérrez Müller aborda de manera magistral el tema de las redes sociales cuyo uso se ha magnificado, pero no deja de ser un grupo minoritario el que interactúa en las mismas.

“En política ya no van a visitar las casas, les venden paquetes desde las redes sociales y por eso no les va bien… Una de las conclusiones a las que llega Beatriz es que todavía la comunicación directa, personal, boca a boca, va a continuar durante mucho tiempo, espero hacer una buena interpretación, si no me lo van a reclamar”

El Presidente de la República dijo que tema le gustó es tanto en el feminismo, como en otras disciplinas de la ciencia social, no deja de ser una corriente de pensamiento importante y valida, pero aún elitista, porque no es incluyente, no toma en cuenta la opinión de todas las mujeres.

“Ella una vez propuso que se recogiera la opinión de todas las mujeres, con una especie de consulta y las plazas se colocara micrófonos y bocinas y las mujeres de todos los pueblos expresaran cuáles son sus preocupaciones y luego recoger todos esos sentimientos y elaborar un plan a partir de escuchar a todas”.

“Esto aplica para el feminismo, pero aplica para toda la ciencia social, porque no necesariamente se divulga un pensamiento y son concepciones completamente distintas”.





















