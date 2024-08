Al manifestar que “me ha ayudado mucho”, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró la invitación a su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, para que acuda a una mañanera para informar lo que se ha hecho en el rescate y protección del patrimonio cultural de México.

En su conferencia mañanera de este jueves 1 de agosto en Palacio Nacional, López Obrador destacó que su esposa no es servidora pública, “formalmente hablando”, y que no aceptó fungir como primera dama.

“Me ha ayudado mucho en la transformación”, expresó.

“Yo quiero invitar a Beatriz que nos acompañe un día aquí, porque pues ya nos vamos y ella me ha ayudado mucho. No es servidora pública, formalmente hablando, no es primera dama, ella no aceptó eso, tiene sus razones, pero me ha ayudado mucho en la transformación como me ayudan millones de mexicanos.

“Porque esto no es labor de un hombre, de una mujer, de un grupo de dirigentes, gobernante, esto es la obra de millones de mexicanos. Entre todos hemos logrado que las cosas mejoren en nuestro país, que se transforme el país”, declaró.

“¿Cuándo?”, se le preguntó sobre la asistencia de la escritora.

“Vamos a ver, todavía no me dice que sí, pero si acepta vendría; pues informar a la gente sobre lo que ha hecho, cómo ha visto las cosas, y ustedes preguntarían, pero más adelante, todavía nos quedan dos meses”, mencionó.

Gutiérrez Müller ha impulsado el programa Mi Patrimonio no se Vende

El 20 de enero de 2023, el presidente López Obrador ordenó derogar el artículo del Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República, que daba sustento a la existencia de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México , donde su esposa fungía como presidenta de su Consejo Asesor Honorario.

La Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México era parte de la Oficina de la Presidencia de la República y se encargaba de desarrollar las estrategias para difundir, proyectar y garantizar el derecho a la memoria de la Nación a nivel nacional e internacional.

Destaca que en octubre de 2020, en representación del presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller viajó a Europa para reunirse con varios jefes de Estado con el objeto de conseguir códices y piezas arqueológicas que buscaban ser exhibidos en 2021 al conmemorarse los 200 años de la consumación de la Independencia de México.

También Beatriz Gutiérrez Müller ha impulsado el programa Mi Patrimonio no se Vende.

