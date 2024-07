Este viernes 19 de julio salió a la venta “Feminismo Silencioso”, el nuevo libro de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller que, dijo, “es un homenaje a todas las mujeres de México”.

La esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador compartió un video en sus redes sociales en el que reflexionó sobre el silencio, además que leyó un fragmento de su nueva obra editada por Planeta.

“Algo de lo que encontrarás en estas páginas es mi concepción sobre el silencio”, indicó al recordar que la presentación del libro será en agosto en el Zócalo de la Ciudad de México, en el marco del cierre del gobierno de López Obrador

“Este libro es una larga reflexión de lo que he vivido aquí, y una de las cosas que me ha caracterizado ha sido el silencio público, yo así lo asumí (...) Algo parecido me ha pasado, de estar como en un monasterio, escuchando el ruido externo, las voces de otros, y cómo resuenan en mí, y las proceso y las digiero si es posible, no siempre ha sido posible.

“Y en el silencio medito y busco cómo acomodar ese horizonte de los demás que tiene forma de palabra y que también de silencio al mío propio, a mi universo”, dijo.

“Este libro, Feminismo Silencioso, de verdad, de todo corazón, es un homenaje a todas las mujeres de México. No se necesita hablar para saber que estamos ahí. Y no hablar, no significa callar, también puede ser una forma de protesta”, añadió la escritora.

Comentó que su texto es una obra hecha “con mucha responsabilidad”: “Ojalá les guste y puedan reflexionar también sobre las muchas cosas que tiene el lenguaje, como el silencio”.

¿Cuánto cuesta el libro?

De acuerdo con Editorial Planeta, el costo de “Feminismo Silencioso” es de 328 pesos.

La temática es Ciencias humanas y sociales, sociología y feminismo, y tienen 272 páginas.