Tras presentarse el que propone establecer un impuesto especial a los con contenido violento, la presidentay el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito público (SHCP), Édgar Amador Zamora, señalaron que es para la atención a las causas.

En su conferencia mañanera de este miércoles 10 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió en que si hubiera ingresos adicionales para refrescos, “están etiquetados a salud”.

“La próxima vez que venga el gabinete (de Seguridad), presentamos el detalle del tema de los videojuegos. Sí está vinculado con un tema de atención a las causas”, mencionó la titular del Ejecutivo federal.

El secretario de Hacienda secundó a la presidenta Claudia Sheinbaum y respondió a : “No es un tema recaudatorio, es un tema más bien del gabinete de Seguridad”.

“Como mencionaba la Presidenta, forma parte de la atención a las causas, en términos recaudatorios no hay una expectativa importante de recaudación, es un tema más de seguridad, del gabinete de seguridad”, declaró el titular de la SHCP.

Sobre las plataformas de streaming, Amador Zamora comentó que ya ocurre: “El incremento en recaudación por parte de algunas plataformas de algunos países con los que no hay tratado comercial, por ejemplo, nos ha permitido incrementar la recaudación vía plataformas en alrededor de 20 mil millones de pesos en este año.

“Es algo que ya ocurre, es un procedimiento estándar muy protocolizado entre el comercio electrónico. Entonces es algo que ya ocurre y estamos fortaleciendo la regulación”, dijo.

