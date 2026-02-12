La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno de México no tiene información que confirme el uso de drones por parte de cárteles en la frontera con Estados Unidos, luego del cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas, ante reportes sobre presuntas actividades ilícitas.

Al ser cuestionada sobre el tema, la Mandataria fue enfática al señalar que hasta el momento no existen datos que respalden esa versión. “No hay ninguna información de uso de drones en la frontera”, afirmó.

Sobre si el gabinete de seguridad investiga el tema, indicó que, en caso de que autoridades estadounidenses tengan información, ésta puede ser compartida con el gobierno mexicano. “Si tienen alguna información, la FAA o cualquier área del gobierno de Estados Unidos, pues pueden preguntarle al gobierno de México”, expresó.

Cuestionada sobre si considera que el hecho pudo haber ocurrido, la Mandataria federal llamó a evitar especulaciones y reiteró la importancia de la coordinación bilateral. “No hay que especular. Vamos a tener la información y mantener siempre (...) una comunicación permanente”, sostuvo.