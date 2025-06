Ante los actos violentos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ocurridos en los últimos días, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reprobó la manera en que han actuado, "nunca hemos estado de acuerdo con la violencia y estas afectaciones" y aseguró que no van a caer en la provocación.

Sheinbaum comentó que las manifestaciones deben ser pacíficas y, si no, tiene que haber deslinde o qué se asuman la responsabilidad de esto que pasó ayer en las oficinas del SNTE de quiénes fueron quienes prendieron fuego.

"(...) claro que hay las denuncias correspondientes y lo que proceda por parte de esas denuncias, pero no estamos de acuerdo con estas formas de manifestación", destacó.

"No es la forma": Sheinbaum por violencia en manifestación de la CNTE

La mandataria federal señaló que si ellos ellos quieren ganar es el apoyo popular frente a su solicitud, sus demandas, "pues no es precisamente la forma, al contrario".

"Vamos a esperar y esperamos, pues, que de aquellos que no están de acuerdo con esto, pues también haya sus deslines. Y tampoco estamos de acuerdo que, más allá del debate que hay sobre el SNTE o la CNTE, que por cierto, pues hoy las elecciones son distintas en las secciones sindicales, pero bueno, más allá del debate, pues no se puede justificar acciones de este tipo", dijo.

Agregó: "No vamos a caer en la provocación. Porque ahí es donde yo digo que se juntan los extremos. Después de esto que ocurrió el incendio... Por los opuestos extremos. Es que el diálogo ha estado. El diálogo ha estado. Vamos a ver, ellos están deliberando".

Secretarios encabezan diálogo con la CNTE, reitera Sheinbaum

—¿Ha tenido comunicación con la CNTE?, se le preguntó.

"Primero, no, yo no he tenido comunicación con ellos. Y ya se hizo una propuesta, ya se hizo una propuesta. Los funcionarios, los secretarios, han tenido alguna comunicación con los dirigentes. Hubieron una comunicación y en el momento que había una mesa de negociación con los dirigentes escogidos por ellos para platicar con las autoridades, la secretaria de Gobernación, el secretario de Educación Pública, hay una provocación en, afuera de gobernación. Así son las cosas. Entonces ellos tienen una propuesta y la gran mayoría de los maestros de México la aceptan, que eso es lo importante".

