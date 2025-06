Maestros y maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizarán este viernes a las 11 del día, una marcha que partirá del Ángel de la Independencia al Zócalo.

La tarde de este jueves, un numeroso contingente de la sección 22 de Oaxaca, abandonó el plantón que el magisterio disidente instaló desde el pasado 15 de mayo.

También docentes vandalizaron la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), provocando el fuego al interior del inmueble.

Al reinstalar la Asamblea Nacional Representativa que realizó ayer la Coordinadora, la secretaria general de la sección 22, Yenni Pérez afirmó que "esta lucha no termina hasta que termina".

La docente oaxaqueña, se refirió a los hechos violentos que se desataron este en el SNTE: "La violencia no está de nuestro lado y quemar una fotografía del 'charro mayor', no es una ofrenda para nadie. Por supuesto que no podemos condenar de ninguna forma todas las formas de lucha que logren que nuestro pueblo logre sus demandas.

"No es citando a Benito Juárez como se nos puede poner que somos violentos y que entonces estamos escalando un conflicto que no ha tenido solución. La violencia estructural viene del otro lado, de un gobierno que se empeña en hacer más ricos a los ricos", mencionó.

