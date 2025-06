Esta lucha no termina hasta que termina, con estas palabras la secretaria general de la sección 22 de la CNTE, Yenni Pérez, reinstaló la Asamblea Nacional Representativa (ANR) que se realiza esta noche para definir las acciones a emprender por esta ala magisterial.

La docente oaxaqueña, se refirió a los hechos violentos que se desataron este jueves en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) cuando docentes ingresaron al inmueble y prendieron fuego en algunas oficinas.

"La violencia no está de nuestro lado y quemar una fotografía del 'charro mayor', no es una ofrenda para nadie. Por supuesto que no podemos condenar de ninguna manera todas las formas de lucha que logren que nuestro pueblo logre sus demandas".

"No es citando a Benito Juárez como se nos puede poner que somos violentos y que entonces estamos escalando un conflicto que no ha tenido solución. La violencia estructural viene del otro lado, de un gobierno que se empeña en hacer más ricos a los ricos", mencionó.

Expresó que la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) de la CNTE ha estado a la altura del desafío, pese a la campaña sucia en su contra.

"Dijeron que si ya nos vendimos, que si nos compraron, que si 800 millones, etcétera. Pero demostramos que aquí seguimos firmes y dignos. Esta lucha no tiene receso, esta lucha no tiene una etapa final, apenas estamos empezando y hoy demostramos que hay más contingentes movilizados en este gran paro", indicó.

