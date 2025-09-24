La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reportó que la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) avanzan en la producción de aviones no tripulados, ante los drones que usa la delincuencia.

En su conferencia mañanera de este miércoles 23 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo recordó que en México la industria militar produce armas, y que la Sedena tiene atribución para producir y para comprar en el extranjero, para llevarlas a las policías estatales y municipales.

“Hay dos proyectos muy importantes: uno de Marina y otro de Defensa para producir los propios aviones no tripulados. Ambas instituciones tienen proyectos de investigación y desarrollo para generar los propios aviones no tripulados.

“En el caso de Marina, está muy vinculado con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, con instituciones de investigación nacionales. Y en el caso de la Defensa, son ellos mismos quienes están desarrollando estos aviones no tripulados”, expuso la Mandataria federal.

