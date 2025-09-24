Más Información

"Narda" se intensifica a huracán categoría dos; pronostican lluvias en Jalisco, Colima y Michoacán

"Narda" se intensifica a huracán categoría dos; pronostican lluvias en Jalisco, Colima y Michoacán

Títulos sin certeza, falsificación ¡Y coordenadas hasta en Tailandia!: el hallazgo de Conagua en bases de datos

Títulos sin certeza, falsificación ¡Y coordenadas hasta en Tailandia!: el hallazgo de Conagua en bases de datos

Interno se fuga del Reclusorio Oriente; citan a custodios y director ante el MP

Interno se fuga del Reclusorio Oriente; citan a custodios y director ante el MP

Identifican al tirador del centro de detención del ICE en Texas

Identifican al tirador del centro de detención del ICE en Texas

Autoridades desmienten robo a casa de Noroña en Tepoztlán; es la propiedad de su vecina, precisan

Autoridades desmienten robo a casa de Noroña en Tepoztlán; es la propiedad de su vecina, precisan

México envía nota diplomática a EU por muerte de un mexicano en hospital tras detención

México envía nota diplomática a EU por muerte de un mexicano en hospital tras detención

La presidenta reportó que la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional avanzan en la producción de aviones no tripulados, ante los drones que usa la delincuencia.

En su conferencia mañanera de este miércoles 23 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo recordó que en México la industria militar produce armas, y que la Sedena tiene atribución para producir y para comprar en el extranjero, para llevarlas a las policías estatales y municipales.

Lee también

“Hay dos proyectos muy importantes: uno de Marina y otro de Defensa para producir los propios aviones no tripulados. Ambas instituciones tienen proyectos de investigación y desarrollo para generar los propios aviones no tripulados.

“En el caso de Marina, está muy vinculado con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, con instituciones de investigación nacionales. Y en el caso de la Defensa, son ellos mismos quienes están desarrollando estos aviones no tripulados”, expuso la Mandataria federal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses