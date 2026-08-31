La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este lunes renovó en Palacio Nacional el acuerdo voluntario con empresarios gasolineros para contribuir a contener los precios de los combustibles y combatir los efectos de la inflación y la carestía en la economía de las familias mexicanas.

A través de sus redes sociales, la mandataria señaló que el acuerdo busca mantener la colaboración entre el gobierno federal y el sector gasolinero para evitar incrementos injustificados en los precios de las gasolinas, el acuerdo indica que el precio de la gasolina magna debe tener un costo de 23.99 pesos.

“En Palacio Nacional, renovamos el acuerdo voluntario con gasolineros para combatir la inflación y la carestía en apoyo a la economía y el bienestar de las familias mexicanas”, escribió.

Lee también Lanzan "ABC de las emociones" para atender bienestar socioemocional de adolescentes; distribuirán 16 millones de guías

El convenio forma parte de la estrategia del gobierno federal para procurar que el precio de los combustibles se mantenga estable y evitar que aumentos en las gasolinas tengan un impacto adicional en los precios de otros productos y servicios.

El acuerdo con los empresarios gasolineros se enmarca en las acciones emprendidas por la administración de Sheinbaum para contener la inflación mediante mecanismos de coordinación con distintos sectores económicos, sin recurrir a un control directo de precios.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

em/apr