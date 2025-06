La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció el monólogo en defensa de los millones de migrantes que viven en Estados Unidos que presentó hace unos días el actor Diego Luna en el popular programa nocturno “Jimmy Kimmel Live!”.

En el monólogo, el actor rememoró lo que a él le ha dado Los Ángeles, la hospitalidad y todos los aspectos positivos, y señaló las políticas autoritarias de Donald Trump que han ocasionado que mucha gente, dijo, se sienta perseguida y viva con miedo.

El protagonista de "Y tu mamá también" admitió que no entiende cómo es que el discurso de odio de Trump puede arraigarse en un país cuya naturaleza siempre ha sido acogedora.

"Quiero reconocer el monólogo que hizo Diego Luna en un programa en Estados Unidos en el que habla y dice justamente esto, que las y los mexicanos que viven principalmente en Los Ángeles son millones de mexicanos y mexicanas que han dado su vida para que Estados Unidos sea lo que es y la ciudad de los Ángeles sea lo que es", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal reiteró que su gobierno no está de acuerdo con las redadas en contra de los migrantes, quienes, dijo, no deben de ser calificados como criminales.

Señaló que su gobierno hará todo lo necesario para ayudar y proteger a los millones de mexicanos que viven en el país vecino, no solo por convicción, sino porque es responsabilidad de la Presidenta de México.

"Hemos dicho que tienen que ser reconocidos los mexicanos allá, que no estamos de acuerdo con las redadas, que los migrantes no son criminales, que si hay una persona que cometió un delito que se actúe, pero los millones y millones de mexicanos no son delincuentes, son héroes y heroínas, y todo lo que esté en nuestras manos para poder ayudarlos lo vamos a hacer siempre, no solo por convicción sino porque es la responsabilidad de la Presidenta de México", dijo.

