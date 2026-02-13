Ante el caso del Río Sonora, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que Grupo México ya depositó 500 millones de pesos, como parte del plan de remediación del daño.

En su conferencia mañanera de este viernes 13 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que “se hizo justicia a los mineros de Cananea”.

“Tienen que depositar el recurso, ellos tienen que depositar mil 500 millones de pesos y el gobierno estatal participó con un porcentaje y el gobierno federal participó con otro. Se hizo justicia con los mineros de Cananea y acaban de depositar 500 millones de pesos, que es para el inicio de la construcción del hospital de Ures”, dijo la titular del Ejecutivo federal.

Entre otras acciones, la Mandataria federal mencionó que debe construirse un laboratorio para darle seguimiento permanente a la calidad del agua.

“Entonces, grupo México se comprometió al depósito, lo va a cumplir porque está escrito”, aseguró al mencionar que “no hay nada que esconder” sobre el acuerdo.

La titular del Ejecutivo rechazó que haya amenazas por parte del gobierno a las personas activistas que han hecho denuncias en torno al caso del Río Sonora.

“A diferencia del pasado, nosotros, nuestro objetivo es proteger a la gente y siempre buscando un esquemas de conciliación y acuerdo hasta el último nivel para poder cumplir siempre. Nuestro objetivo es apoyar a la gente, entonces en este caso, todo lo que está incluido en el acuerdo, pues tiene que ver con las demandas de la gente, históricas, relacionadas con aquel derrame”, dijo.

